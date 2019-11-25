Спорт

Радио Комсомольская правдаРадио Комсомольская правдаРоссию могут отстранить от международных соревнований на четыре года

Если заседание в Париже примет такое решение, спортсмены из России получат право участвовать в Олимпийских играх летом 2020 года только под нейтральным флагом.
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Похоже, следующие 4 года Россия будет выступать под нейтральным флагом. Что это и как все устроено?

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The National Post: «Мы уже так привыкли к новостям о допинге в русском спорте, что они воспринимаются, как нечто привычное»

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NYT: Россию могут отстранить от соревнований на четыре года из-за допинга

Ведомостивчера в 14:44

«Пугать нас нечего!» Ветеран «Спартака» высказался о вероятных санкциях в отношении русского спорта

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Глава ФФР Курашов: решения WADA вредны и для мирового спорта

РИА Новости03:00

Комитет по соответствию рекомендует Исполкому ВАДА отстранить Россию от международных соревнований на четыре года

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Эксперты считают, что сборную России не отстранят от участия в Евро-2020

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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 06:52, Ашберн
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Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.
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Песков опроверг встречу Путина с руководителями спортивных федераций

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что 28 ноября администрация президента планировала встречу президента страны Путина с руководителями спортивных федераций.
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Малинин назвал Агузарову и Ветлицкую «вылезшими мертвецами»

News.ru 24 ноября в 12:53
Армия и оружие

В России прошли испытания нового робота для армии

В России успешно завершились государственные испытания робота для отечественной армии «Кунгас», сообщил главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, пишут РИА Новости.
Национальная служба новостей вчера в 00:12
Общество

Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком

Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.
Коммерсантъ 06:19
Происшествия

ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами

ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 04:57
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту

"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами.
РЕН ТВ вчера в 08:52
Наука

Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Курьер. Среда. Бердск 05:45
Политика

Путин встретился с акционерами «Яндекса»

Президент России Владимир Путин несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса».
BFM.ru 05:32
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели 24 ноября в 13:55
Здоровье

За бананами, которые ввозят в Амурскую область, установят контроль

В ведомсте напоминают о необходимости немедленного уведомления специалистов о прибытии подкарантинной продукции в Амурскую область для осуществления ее фитосанитарного контроля, а при выявления признаков заражения карантинным объектом сообщить о них.
Телепорт 03:46
Футбол

«Локомотив» примет «Байер» в Лиге чемпионов

Локомотив сыграет дома с Байером в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров у обеих команд по три очка.
Советский спорт 02:55
Здоровье

Стало известно о вреде спорта для курильщиков

Вечерняя Москва 00:06
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти, более 600 обратились за медицинской помощью.
ТАСС 05:46
Происшествия

В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку

Интерфакс 03:34
Политика

Оппозиция в Германии призывает к снятию санкций с России

Фракция призвала федеральное правительство повлиять на ЕС с тем, чтобы санкции против России не были продлены, поскольку они «не являются экономически эффективными и создают еще больше проблем, чем решают».
ИноСМИ 23 ноября в 16:51
Общество

Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц

Система видеонаблюдения использует технологии распознавания лиц, но не позволяет установить личность человека, говорится в решении Савеловского суда.
Ведомости вчера в 18:09
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
ФАН вчера в 21:19
Футбол

В Элисте избили кубанскую футбольную команду

Живая Кубань 05:56
Общество

У экс-главы Марий Эл изъяли имущество на 2,2 млрд рублей

Суд в Нижнем Новгороде изъял имущество бывшего руководителя Марий Эл Леонида Маркелова, об этом сообщил его адвокат.
Взгляд.ру вчера в 11:03
Происшествия

В Севастополе осудили мужчину, который насиловал своих детей

РИА Новости 06:40
Общество

ЕСПЧ обязал выплатить 19,5 тысяч евро Лимонову за спор с Лужковым

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил писателю Эдуарду Лимонову 19,5 тысяч евро компенсации за нарушение московским судом, оштрафовавшим его за высказывания в адрес мэра Юрия Лужкова, права на свободу слова, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
РИА Новости 04:58
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
RT на русском вчера в 17:36
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

25 ноября глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею объявить 31 декабря 2019 года выходным днем.
Известия 06:26
Экономика

В 2020 году ожидают экономический кризис

Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Независимый публицист 06:06
Общество

В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии

РЕН ТВ вчера в 12:52
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Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Российская газета вчера в 22:40
Происшествия

Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.
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Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок

Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Shraibikus News вчера в 05:23
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 15:00
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