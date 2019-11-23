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РИА НовостиРИА НовостиКомитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте WADA.
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с чего всё началось
В сообщении на сайте агентства сказано
, что рекомендации основаны на отчетах самой организации и независимых экспертов, полученных из Московской лаборатории в январе 2019 года.
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