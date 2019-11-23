Спорт
КоммерсантъКомитет WADA рекомендует лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендует исполкому организаци признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается на сайте WADA. Исполком рассмотрит рекомендацию 9 декабря.
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Решение по этому поводу исполком WADA будет обсуждать на заседании в Париже 9 декабря, говорится в документе, который опубликован на официальной странице антидопингового агентства.РБК17:35
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МИД Швеции посетовал на боязнь россиян посещать страну
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Общество
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Политика
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Армия и оружие
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Транспорт
Перемещения автомобилей в Центральной России отследят онлайн
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Число врачей в Приморье продолжает уменьшаться
Число медиков в Приморье продолжает уменьшаться: Примстат опубликовал основные показатели здравоохранения 25-го региона, которые наглядно приведены за период с 2000 года.
Экономика
Каждый второй заемщик отдал за кредиты больше 50% своего дохода
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Музыка
Шнуров пропустил уральскую певицу в следующий этап шоу на «Первом канале»
Уральская певица из Качканара Ирина Чувакова прошла в следующий этап музыкального шоу «Голос».
Футбол
Чалов зимой может перейти в «Челси»
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Теннис
Хачанов и Рублёв вывели Россию в полуфинал Кубка Дэвиса
Карен Хачанов и Андрей Рублёв смогли сломить сопротивление Новака Джоковича и Виктора Троицки,благодаря чему команда вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.
Шоу-бизнес
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Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
Армия и оружие
За нападение на российский патруль в Сирии извинилась курдская полиция
Политика
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Сербский президент Александр Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии, отметив, что на территории страны действуют многочисленные разведывательные службы.
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Бразилец нелепо исполнил решающий пенальти и лишил команду кубка
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Политика
Киевский бизнесмен сравнил уезд украинцев за границу с коррупцией
Киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».
Политика
У Трампа есть два месяца, чтобы остановить «Северный поток-2»
США могут отложить более чем на год ввод «Северного потока-2». 20 ноября об этом заявил сенатор-республиканец Тед Круз.
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Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор
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Volkswagen показал крупный минивэн Viloran
Компания Volkswagen привезла на международный автосалон в Гуанчжоу новый большой минивэн Viloran.
Игры
Valve показала трейлер Half-Life: Alyx
Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.