Политика
Народные новостиКомитет американского Сената одобрил новые антироссийские санкции
Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект, предполагающий введение новых антироссийских санкций, передает РИА Новости со ссылкой на представителя комитета. Законопроект был внесен в конгресс сенаторами в феврале этого года. Комитет сената принял проект, передает "Царьград".
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Комитет сената США одобрил законопроект о новых санкциях против России
RT на русском18 декабря в 12:11
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