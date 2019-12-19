Политика
БИЗНЕС OnlineКомитет сената США одобрил санкции против России
Комитет сената США по международным отношениям одобрил законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), который содержит жесткие дополнительные санкции против России.
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с чего всё началось
Сейчас на сайте конгресса доступна версия DASKA, внесенная в сенат в феврале 2019 года, но комитет по международным отношениям проголосовал за вариант с поправками.РБК18 декабря в 11:05
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Аналитики в США назвали низкими шансы на принятие «адских санкций» против РФ
Интерфакс18 декабря в 14:33
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Политика
На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений
Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
Политика
«Газпром» может выплатить «Нафтогазу» долг в $3 млрд
"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Политика
Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии
Анкара не намерена молчать о деятельности «частной военной компании Вагнера» в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Происшествия
Два сотрудника ФСБ получили тяжелые ранения при стрельбе на Лубянке
Два сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) России были тяжело ранены в результате стрельбы у здания ведомства на Лубянке в Москве.
Экономика
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Космос
NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и американская компания Boeing сообщили о нештатном выведении корабля Starliner на орбиту.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Политика
Путин заявил о невыполнении РФ и Белоруссией пунктов Союзного договора
Президент России Владимир Путин заявил о невыполнении Москвой и Минском пунктов Союзного договора.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Общество
Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша»
С другой, слово «афиша» – общеупотребительное и используется «Яндексом» и МТС именно в этом общеупотребительном значении, как расписание сеансов и спектаклей, и тут позиция Rambler выглядит довольно слабо.
Спорт
Исинбаева воздержалась при голосовании совета РУСАДА по санкциям ВАДА
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.
Кино
Вышел первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»
На YouTube-канале WBRussia опубликован первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" (Tenet).
Происшествия
Соседи стрелка с Лубянки рассказали о его характере и семье
Соседка Манюрова по подъезду рассказала, что он был «ничем не примечательным человеком, тихим и спокойным».
Космос
Аппараты для сбора лунных ископаемых войдут в космическую программу РФ
В новую единую космическую программу включат аппараты для бурения лунной поверхности и сбора ископаемых.
Политика
Путин заявил, что его удивила резолюция ЕП об исторической памяти
Президент России Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европейского парламента "о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы".
Армия и оружие
Российские С-400 «Триумф» обошли американские F-16 над Анкарой
Политика
Bild: Меркель «объявила войну» Трампу
Как сообщает РИА «Новости», немецкое издание Bild назвало эти слова канцлера «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Происшествия
На Кубани за взятку задержаны три следователя
ФСБ задержала трех следователей полиции на Кубани при получении взятки.
Экономика
ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
В конце декабря россияне начнут получать пенсии, пособия и ежемесячные выплаты за январь будущего года.
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выложил фото с Федосеевой-Шукшиной из больницы
Продюсер Бари Алибасов выложил в своем Instagram фото со своей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной. На нем она запечатлена на больничной койке.
Футбол
Вратарь Селихов не сыграет за «Спартак» до мая 2020 года
Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов не выйдет на поле до мая 2020 года, сообщает "Чемпионат".
Шоу-бизнес
У Заворотнюк нашли еще один долг
Ранее сообщалось о том, что у актрисы нашли еще один долг — неоплаченный налог на недвижимость.
Авто
Новый дилерский центр Mitsubishi Motors открылся в Краснодаре
Группа компаний «Юг-Авто» 19 декабря открыла в Краснодаре дилерский центр японского автопроизводителя Mitsubishi Motors Новый центр, расположенный на улице Дзержинского, стал самым большим из тех, что построены по обновленным стандартам Mitsubishi Motors, его площадь — 1530 кв. метра.
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Хоккей
Барри Троц: «Варламов сделал сэйв года»
Религия
Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.