с чего всё началось

Комитет сената США по международным отношениям одобрил законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), который содержит жесткие дополнительные санкции против России.

Кино Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.

Общество Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша» С другой, слово «афиша» – общеупотребительное и используется «Яндексом» и МТС именно в этом общеупотребительном значении, как расписание сеансов и спектаклей, и тут позиция Rambler выглядит довольно слабо.

Общество В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.

Политика Bild: Меркель «объявила войну» Трампу Как сообщает РИА «Новости», немецкое издание Bild назвало эти слова канцлера «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.

Шоу-бизнес Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.

Экономика ПФР назвал сроки выплат январских пенсий В конце декабря россияне начнут получать пенсии, пособия и ежемесячные выплаты за январь будущего года.

Шоу-бизнес Бари Алибасов выложил фото с Федосеевой-Шукшиной из больницы Продюсер Бари Алибасов выложил в своем Instagram фото со своей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной. На нем она запечатлена на больничной койке.

Шоу-бизнес У Заворотнюк нашли еще один долг Ранее сообщалось о том, что у актрисы нашли еще один долг — неоплаченный налог на недвижимость.

Авто Новый дилерский центр Mitsubishi Motors открылся в Краснодаре Группа компаний «Юг-Авто» 19 декабря открыла в Краснодаре дилерский центр японского автопроизводителя Mitsubishi Motors Новый центр, расположенный на улице Дзержинского, стал самым большим из тех, что построены по обновленным стандартам Mitsubishi Motors, его площадь — 1530 кв. метра.