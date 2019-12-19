Политика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineКомитет сената США одобрил санкции против России

Комитет сената США по международным отношениям одобрил законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), который содержит жесткие дополнительные санкции против России.
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Сейчас на сайте конгресса доступна версия DASKA
, внесенная в сенат в феврале 2019 года, но комитет по международным отношениям проголосовал за вариант с поправками.
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