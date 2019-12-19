с чего всё началось

Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект, предполагающий введение новых антироссийских санкций, передает РИА Новости со ссылкой на представителя комитета. Законопроект был внесен в конгресс сенаторами в феврале этого года. Комитет сената принял проект, передает "Царьград".

Общество Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша» С другой, слово «афиша» – общеупотребительное и используется «Яндексом» и МТС именно в этом общеупотребительном значении, как расписание сеансов и спектаклей, и тут позиция Rambler выглядит довольно слабо.

Происшествия Тренер стрелкового клуба рассказал о стрелявшем на Лубянке Тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович рассказал, что Евгений Манюров, предполагаемый преступник, накануне устроивший стрельбу на Лубянке у здания ФСБ России и посещавший его клуб, на занятиях стрелял плохо.

Общество В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.

Культура Сериал «Эпидемия» покажут целиком до конца года Разослан релиз, в котором говорится о том, что до Нового года PREMIER покажет все восемь серий проекта. Прежде всего - вернут пятую серию.

Экономика Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка Зампред Центробанка Василий Поздышев переходит в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) на пост руководителя совета директоров, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Футбол Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.

Политика Путин назвал странным решение Ленина по Украине Президент РФ Владимир Путин назвал странным решение лидера большевиков Владимира Ульянова (Ленина) передать Украинской Советской Социалистической Республике русские территории, сообщает Lenta.ru по словам главы государства в ходе большой пресс-конференции.

Происшествия В Волжском учительница заклеила второклассникам рты скотчем Как сообщает «Блокнот Волжский», ссылаясь на свои источники, в школе № 37 в среду учительница начальной школы заклеила рты скотчем семерым ученикам второго класса.

Кино Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.

Политика Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Общество В Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.