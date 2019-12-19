Политика
Народные новостиКомитет американского Сената одобрил новые антироссийские санкции
Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект, предполагающий введение новых антироссийских санкций, передает РИА Новости со ссылкой на представителя комитета. Законопроект был внесен в конгресс сенаторами в феврале этого года. Комитет сената принял проект, передает "Царьград".
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с чего всё началось
Сейчас на сайте конгресса доступна версия DASKA, внесенная в сенат в феврале 2019 года, но комитет по международным отношениям проголосовал за вариант с поправками.РБК18 декабря в 11:05
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Аналитики в США назвали низкими шансы на принятие «адских санкций» против РФ
Интерфакс18 декабря в 14:33
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Общество
Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша»
С другой, слово «афиша» – общеупотребительное и используется «Яндексом» и МТС именно в этом общеупотребительном значении, как расписание сеансов и спектаклей, и тут позиция Rambler выглядит довольно слабо.
Политика
В Киеве предложили назвать сквер в честь стрелка с Лубянки
Корчинский призвал переименовать сквер в Киеве, названный в честь убитого журналиста Павла Шеремета.
Происшествия
Тренер стрелкового клуба рассказал о стрелявшем на Лубянке
Тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович рассказал, что Евгений Манюров, предполагаемый преступник, накануне устроивший стрельбу на Лубянке у здания ФСБ России и посещавший его клуб, на занятиях стрелял плохо.
Политика
Путин заявил, что его удивила резолюция ЕП об исторической памяти
Президент России Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европейского парламента "о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы".
Космос
В Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner
Американская компания Boeing сообщила о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner, однако контроль над ним не потерян.
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.
Авто
Хот-род Lamborghini Espada продадут на аукционе
Хот-род Lamborghini Espada от французской фирмы Danton Art Kustoms был выставлен на продажу.
Культура
Сериал «Эпидемия» покажут целиком до конца года
Разослан релиз, в котором говорится о том, что до Нового года PREMIER покажет все восемь серий проекта. Прежде всего - вернут пятую серию.
Общество
СК проверяет условия проживания ветеранов в Сочи после вопроса Путину
По словам представителя СМИ, в городе к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне построили дома специально для ветеранов.
Политика
В Германии назвали санкции США по «Северному потоку-2» непонятными
В Германии назвали «непонятными» введенные США санкции в отношении реализации проекта строительства «Северного потока-2».
Экономика
Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка
Зампред Центробанка Василий Поздышев переходит в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) на пост руководителя совета директоров, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Футбол
Тренер Слуцкий возглавил «Рубин»
Футбол
ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов
Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
Футбол
Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала
Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Политика
Путин назвал странным решение Ленина по Украине
Президент РФ Владимир Путин назвал странным решение лидера большевиков Владимира Ульянова (Ленина) передать Украинской Советской Социалистической Республике русские территории, сообщает Lenta.ru по словам главы государства в ходе большой пресс-конференции.
Происшествия
Жителя США приговорили к 15 годам тюрьмы за сожжение флага ЛГБТ
Американца приговорили к 15 годам тюремного заключения за поджог флага ЛГБТ-сообщества.
Кино
«Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавит российский прокат
Политика
Россия сможет продолжить транзит газа через Украину с 1 января
Достигнутые между Россией, Украиной и Евросоюзом договоренности 19 декабря в Берлине, позволят российскому «Газпрому» осуществлять транзит топлива через Киев с 1 января.
Политика
На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений
Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
Происшествия
В Волжском учительница заклеила второклассникам рты скотчем
Как сообщает «Блокнот Волжский», ссылаясь на свои источники, в школе № 37 в среду учительница начальной школы заклеила рты скотчем семерым ученикам второго класса.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Общество
В Роскачестве сравнили российские игристые вина
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Общество
В Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России
В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.
Политика
Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной
Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Общество
РЖД построит офис по проекту японской Nikken Sekkei
Японская компания Nikken Sekkei стала победителем международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора, сказано в сообщении РЖД.