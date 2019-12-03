Политика

ИзвестияИзвестияКомитет палаты представителей США одобрил доклад по импичменту Трампа

Комитет палаты представителей США по разведке поддержал подготовленный демократами доклад в поддержку импичмента президента страны Дональда Трампа. Как сообщает CNN, 13 человек проголосовали за, против высказались девять человек.
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с чего всё началось
Спецкомитет по разведке Палаты представителей США опубликовал доклад
 по результатам слушаний в Конгрессе в рамках процедуры импичмента 45-му президенту Дональду Трампу.
Новая газетавчера в 15:05

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Комитет палаты представителей США одобрил доклад по импичменту Трампа

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В палате представителей США поддержали доклад по импичменту Трампа

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Интерфаксвчера в 17:48

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Lenta.ruвчера в 16:44

Комитет палаты представителей одобрил доклад по импичменту Трампа

RT на русскомвчера в 19:17

Трампу грозят тюремным сроком за запугивание свидетелей

News.ruвчера в 15:30
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