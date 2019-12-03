Политика
ИзвестияКомитет палаты представителей США одобрил доклад по импичменту Трампа
Комитет палаты представителей США по разведке поддержал подготовленный демократами доклад в поддержку импичмента президента страны Дональда Трампа. Как сообщает CNN, 13 человек проголосовали за, против высказались девять человек.
Читать в источнике
Оценить65
с чего всё началось
Спецкомитет по разведке Палаты представителей США опубликовал доклад по результатам слушаний в Конгрессе в рамках процедуры импичмента 45-му президенту Дональду Трампу.Новая газетавчера в 15:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 03:26, Ашберн
Футбол
Букмекеры оценили шансы Моуринью обыграть «МЮ» на «Олд Траффорд»
В рамках матча 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет у себя дома «Тоттенхэм».
Политика
WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине
Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.
Гаджеты
В России появятся кнопочные телефоны Strike с дизайном начала 90-х
Дизайн очень напоминает ретро-модели, которые были популярны в начале 90-х годов. При этом ценники новинок приятно порадуют покупателей.
Технологии
Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram через СМС
Мошенники попытались получить доступ пользователей к переписке в мессенджере Telegram, используя перехваченные СМС-сообщения, которые приходят пользователю в момент, когда он собирается зайти в приложение на новом устройстве.
Общество
Более четырёх тысяч ивановских школьников пишут итоговые сочинения
Итоговое сочинение (изложение) пишут ученики выпускных классов школ Ивановской области 4 декабря.
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Политика
Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев
Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
Общество
Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»
33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Политика
Президенты России и Сербии сегодня встретятся в Сочи
Президент Сербии Александр Вучич сегодня прибудет в Россию с рабочим визитом.
Происшествия
В Благовещенске ребенок впал в кому после аквапарка
Общество
Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Происшествия
СК завершил расследование дела сестер Хачатурян
Гаджеты
Новые смартфоны Huawei обошлись без американских компонентов
Huawei начала выпуск смартфонов без американских комплектующих.
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Саратове
Не менее шести человек пострадали в результате столкновения автобуса со столбом на одной из улиц Саратова.
Общество
В омском детском саду новогоднюю елку прибили к потолку
Многие вспомнили новогодние елки в СТЦ МЕГА, где они также висят под потолком. В целом к идее горожане отнеслись положительно и с юмором.
Происшествия
В Белгородской области произошел взрыв газа в жилом доме
Стена с первого по четвертый этажи обрушилась в жилом доме в результате взрыва бытового газа.
Политика
Лукашенко заметил признаки нового передела мира
Политик признался, что подозревает новый передел мира.
Здоровье
Банк ВТБ подарил 3 млн на оборудование алтайскому Центру «ДАР»
Сертификат на сумму 3 млн рублей 3 декабря вручил главному врачу Ирине Молчановой вице-президент банка ВТБ Сергей Лысиков.
Происшествия
Задержанный в Москве болельщик «Спартака» отправлен в Санкт-Петербург
Болельщик московского "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и передан сотрудникам полиции Санкт-Петербурга.
Экономика
Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста
СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
Общество
Из «Магнита» уволились пять топ-менеджеров
Шесть топ-менеджеров «Магнита» покидают компанию, сообщил «Ведомостям» человек, слышавший информацию от коллег, уходящих из компании.
Происшествия
В Иркутской области под грузовиком обрушился мост
В Иркутской области через реку Макаровка обрушился автомобильный мост, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, передает «Байкал 24».
Здоровье
Инфекционная больница Новочеркасска осталась без врачей
Прием пациентов в инфекционную больницу Новочеркасска приостановлен из-за увольнения всех врачей, заявила пресс-служба администрации города 29 ноября на официальном сайте.
Общество
«Почта России» начала открывать аптеки в своих отделениях
Первые аптеки открылись в трех почтовых отделениях Самарской области – в Жигулевске, Сызрани и Тольятти.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах
Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).