Политика

ИзвестияИзвестияКомитет палаты представителей США одобрил доклад по импичменту Трампа

Комитет палаты представителей США по разведке поддержал подготовленный демократами доклад в поддержку импичмента президента страны Дональду Трампу. Как сообщает CNN, 13 человек проголосовали «за», «против» высказались девять человек.
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Доклад по импичменту Трампа направлен в юридический комитет Палаты представителей

ТАССвчера в 19:37

Итоговый доклад демократов по импичменту Трампа обнародовали в США

Российская газетавчера в 16:02

Белый дом заявил об отсутствии доказательств противоправных действий Трампа

Интерфаксвчера в 17:48

В Белом доме ответили на доклад демократов по импичменту Трампа

Lenta.ruвчера в 16:44

В палате представителей США утвердили доклад по импичменту Трампа

РИА Новостивчера в 19:17

Белый дом назвал бездоказательными обвинения демократов по импичменту

РБКвчера в 15:19

Трампу грозят тюремным сроком за запугивание свидетелей

News.ruвчера в 15:30
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Общество

В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете

Федеральный суд в Центральном округе штата Калифорния во вторник начал рассматривать по существу иск, поданный к американскому предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.
ТАСС вчера в 22:42
Происшествия

Житель Перми открыл огонь по прохожим из окна квартиры

Житель Перми на улице открыл огонь по прохожим из ружья, погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 23:14
Общество

Белый медведь с надписью «Т-34» на боку попал на видео

Исследователи считают, что краска, скорее всего, не навредит здоровью медведя, но может помещать ему охотиться, поскольку теперь он слишком заметен на снегу.
Московский Комсомолец 02 декабря в 02:50
Здоровье

Миллиардер из списка Forbеs решил открыть медицинский бизнес в Кургане

По данным Forbеs, Владимир Евтушенков (председатель совета директоров АФК «Система») входит в десятку богатейших россиян с состоянием в 2019 году 1,94 млрд долларов.
URA.Ru 00:06
Финансы

Кратер кредитного взрыва: США провалились в собственные долги

Мощнейший кредитный взрыв, подготовил почву для еще одного бума, сообщает TheMostImportantNews.com.
Новые Известия вчера в 04:17
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК 02 декабря в 17:04
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом под Воронежем

В Сети появилось видео с места ДТП под Воронежем, в котором пострадали 17 человек.
РИА Новости вчера в 08:48
Футбол

Уткин говорит неправду о диагнозе футболистов «Сочи»

Bobsoccer вчера в 06:15
Происшествия

Под Белгородом частично обрушилось здание из-за взрыва газа

В четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв газа, здание частично обрушилось, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 13:26
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Культуромания вчера в 10:17
Политика

Украина рассекретила итоговый документ «нормандского саммита»

В Киеве прекрасно понимают, что его ждет после встречи в "нормандском формате", заверил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Утро.ru вчера в 03:10
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
РИА Новости вчера в 20:18
Политика

Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости вчера в 19:15
Армия и оружие

Кремль не комментирует нахождение вооруженной автоматами полиции Украины в Донбассе

Кремль не комментирует сообщения о нахождении в районе разведения сил в Донбассе украинской полиции, вооруженной автоматами.
ТАСС вчера в 05:39
Общество

Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках

Госдума приняла закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.
RT на русском вчера в 06:53
Происшествия

Доцента-расчленителя Соколова перевели в психбольницу

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Московский Комсомолец 01 декабря в 17:29
Происшествия

Задержанный в Москве болельщик «Спартака» отправлен в Санкт-Петербург

Болельщик московского "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и передан сотрудникам полиции Санкт-Петербурга.
Российская газета вчера в 23:44
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02 декабря в 11:06
Происшествия

Медведь-шатун загрыз пенсионера под Иркутском, забравшись к нему в дом

REGNUM вчера в 15:16
Хоккей

Гол и пас Кучерова помогли «Тампе Бэй» победить «Нэшвилл» в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 23:35
Общество

Брин и Пейдж ушли с руководящих постов Alphabet

Основатели американской компании Google Сергей Брин и Ларри Пейдж передали контроль над материнской структурой — холдингом Alphabet гендиректору Google Сундару Пичаи, говорится в их совместном заявлении.
Известия вчера в 20:17
Фигурное катание

Составлено расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря. На днях стало известно расписание соревнований.
Кривое-зеркало.ру вчера в 21:57
Гаджеты

В свежей MIUI нашли секретные функции фотокамер смартфонов Xiaomi

В коде некоторых тестовых прошивок энтузиасты сообщества мобильных разработчиков XDA Developers нашли интересные детали, которые указывают на то, что китайская компания добавит новые функции в приложение камеры.
Российская газета 02 декабря в 08:40
Происшествия

СК начал проверку из-за нападения собак на девочку на Камчатке

RT на русском вчера в 20:34
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 04:45
Происшествия

В Иркутской области обрушился мост

Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.
ТАСС вчера в 21:21
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц утверждает, что руководство ЦБ — первый зампред Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, — а также руководители банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов и Александр Соколов развернули против него «кампанию» с целью «нанести ущерб».
РБК вчера в 21:00
Политика

В Госдуме может остаться три партии

В 2016 году в Госдуму попали представители шести фракций. По спискам в парламент прошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».
URA.Ru вчера в 17:16
Политика

На Украине заявили об осведомленности о прекращении США военной помощи

Власти Украины еще в июле 2019 года знали о том, что США приостановит военную помощь стране.
Известия вчера в 14:42
Политика

Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
РИА Новости вчера в 22:53
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