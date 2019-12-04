Политика
ИзвестияКомитет палаты представителей США одобрил доклад по импичменту Трампа
Комитет палаты представителей США по разведке поддержал подготовленный демократами доклад в поддержку импичмента президента страны Дональду Трампу. Как сообщает CNN, 13 человек проголосовали «за», «против» высказались девять человек.
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Общество
В США суд начал рассматривать по существу иск к Илону Маску о клевете
Федеральный суд в Центральном округе штата Калифорния во вторник начал рассматривать по существу иск, поданный к американскому предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.
Происшествия
Житель Перми открыл огонь по прохожим из окна квартиры
Житель Перми на улице открыл огонь по прохожим из ружья, погибла женщина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Общество
Белый медведь с надписью «Т-34» на боку попал на видео
Исследователи считают, что краска, скорее всего, не навредит здоровью медведя, но может помещать ему охотиться, поскольку теперь он слишком заметен на снегу.
Здоровье
Миллиардер из списка Forbеs решил открыть медицинский бизнес в Кургане
По данным Forbеs, Владимир Евтушенков (председатель совета директоров АФК «Система») входит в десятку богатейших россиян с состоянием в 2019 году 1,94 млрд долларов.
Финансы
Кратер кредитного взрыва: США провалились в собственные долги
Мощнейший кредитный взрыв, подготовил почву для еще одного бума, сообщает TheMostImportantNews.com.
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом под Воронежем
В Сети появилось видео с места ДТП под Воронежем, в котором пострадали 17 человек.
Футбол
Уткин говорит неправду о диагнозе футболистов «Сочи»
Происшествия
Под Белгородом частично обрушилось здание из-за взрыва газа
В четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел взрыв газа, здание частично обрушилось, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Политика
Украина рассекретила итоговый документ «нормандского саммита»
В Киеве прекрасно понимают, что его ждет после встречи в "нормандском формате", заверил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
Армия и оружие
Кремль не комментирует нахождение вооруженной автоматами полиции Украины в Донбассе
Кремль не комментирует сообщения о нахождении в районе разведения сил в Донбассе украинской полиции, вооруженной автоматами.
Общество
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
Госдума приняла закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.
Происшествия
Доцента-расчленителя Соколова перевели в психбольницу
Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Происшествия
Задержанный в Москве болельщик «Спартака» отправлен в Санкт-Петербург
Болельщик московского "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и передан сотрудникам полиции Санкт-Петербурга.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Медведь-шатун загрыз пенсионера под Иркутском, забравшись к нему в дом
Хоккей
Гол и пас Кучерова помогли «Тампе Бэй» победить «Нэшвилл» в матче НХЛ
Общество
Брин и Пейдж ушли с руководящих постов Alphabet
Основатели американской компании Google Сергей Брин и Ларри Пейдж передали контроль над материнской структурой — холдингом Alphabet гендиректору Google Сундару Пичаи, говорится в их совместном заявлении.
Фигурное катание
Составлено расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря. На днях стало известно расписание соревнований.
Гаджеты
В свежей MIUI нашли секретные функции фотокамер смартфонов Xiaomi
В коде некоторых тестовых прошивок энтузиасты сообщества мобильных разработчиков XDA Developers нашли интересные детали, которые указывают на то, что китайская компания добавит новые функции в приложение камеры.
Происшествия
СК начал проверку из-за нападения собак на девочку на Камчатке
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Происшествия
В Иркутской области обрушился мост
Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц утверждает, что руководство ЦБ — первый зампред Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, — а также руководители банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов и Александр Соколов развернули против него «кампанию» с целью «нанести ущерб».
Политика
В Госдуме может остаться три партии
В 2016 году в Госдуму попали представители шести фракций. По спискам в парламент прошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».
Политика
На Украине заявили об осведомленности о прекращении США военной помощи
Власти Украины еще в июле 2019 года знали о том, что США приостановит военную помощь стране.
Политика
Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев
Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.