Политика
РИА НовостиКомитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу
Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования. Трампа обвиняют по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе законодателей.
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Как может пройти потенциальное голосование в США по импичменту президента
RT на русском11 декабря в 17:22
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Политика
В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
Экономика
Китай кредитует Белоруссию на $500 млн
Китай предоставит Белоруссии кредит в размере $500 млн. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Музыка
Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube
Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.
Происшествия
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени один человек погиб, семеро госпитализированы.
Политика
Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию Украины
Проект изменений внес президент страны Владимир Зеленский.
Политика
«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»
Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
Происшествия
ДТП с пострадавшими произошло утром в Ногликах
ДТП произошло сегодня, 14 декабря, в десятом часу утра в Ногликах, недалеко от поворота на поликлинику, на въезде в центр поселка.
Общество
Минюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов
Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан.
Политика
Трамп получил «важную информацию» с Украины
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в интервью The Wall Street Journal сообщил, что в ходе поездки на Украину и в ряд других стран собрал важную информацию, касающуюся оппонентов американского лидера.
Культура
Мединский поставил российские телесериалы выше среднемирового уровня
Мединский призвал продвигать российский контент и не стесняться рекламировать и хвалить его.
Общество
Бизнес ЕАО ждет от нового главы области ускорения работы по вводу моста через Амур в Китай
Предпринимательское сообщество в Еврейской автономной области (ЕАО) ожидает от нового главы ЕАО активной работы по вводу трансграничного моста через Амур в Китай и усиления инфраструктурной поддержки.
Культура
Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
Армия и оружие
Чехия купила у США 12 военных вертолетов на 650 миллионов долларов
Экономика
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
Экономика
Почему год опять не удался и кого накажут за то, что «все испорчено»
Да, 2019-й станет годом застоя.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Политика
Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании
Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, у тори 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
Политика
США сняли санкции с нескольких российских компаний
Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
Политика
США и Китай отказались вводить в декабре новые взаимные пошлины
США и Китай не будут накладывать очередные пошлины на китайские товары, которые собирались ввести с 15 декабря.
Политика
Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева
Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию по дороге из больницы, где лежал после другого ДТП.
Происшествия