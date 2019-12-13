Политика

РИА НовостиРИА НовостиКомитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу

Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования. Трампа обвиняют по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе законодателей.
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Демократы опошляют процедуру импичмента, заявил Трамп

Газета.Ru13:39

Трамп: Что бы ни говорили про импичмент, мой рейтинг зашкаливает

REGNUM13:34

Комитет юстиции Палаты Представителей США принял статьи импичмента президенту Дональду Трампу

Эхо Москвы14:04

Белый дом назвал постыдными итоги голосования по статьям обвинения против Трампа

ТАСС11:58

Трамп заявил, что демократы опошляют процедуру импичмента

РИА Новости12:50

Как может пройти потенциальное голосование в США по импичменту президента

RT на русском11 декабря в 17:22

«Злоупотреблял властью, давил на Украину»

Столица С11 декабря в 14:52
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Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

РИА Новости 15:50
Политика

В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
RT на русском 16:17
Экономика

Китай кредитует Белоруссию на $500 млн

Китай предоставит Белоруссии кредит в размере $500 млн. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:41
Политика

Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Газета.Ru 16:51
Музыка

Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube

Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
РЕН ТВ 07:31
Политика

Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:44
Происшествия

Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.
РБК 17:54
Происшествия

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени один человек погиб, семеро госпитализированы.
REGNUM 19:17
Политика

Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию Украины

Проект изменений внес президент страны Владимир Зеленский.
Российская газета 16:20
Политика

«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»

Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
РИА Новости 15:25
Происшествия

ДТП с пострадавшими произошло утром в Ногликах

ДТП произошло сегодня, 14 декабря, в десятом часу утра в Ногликах, недалеко от поворота на поликлинику, на въезде в центр поселка.
АСТВ 19:39
Музыка

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости 17:36
Общество

Минюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов

Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан.
Известия 11:33
Политика

Трамп получил «важную информацию» с Украины

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в интервью The Wall Street Journal сообщил, что в ходе поездки на Украину и в ряд других стран собрал важную информацию, касающуюся оппонентов американского лидера.
Взгляд.ру 18:46
Культура

Мединский поставил российские телесериалы выше среднемирового уровня

Мединский призвал продвигать российский контент и не стесняться рекламировать и хвалить его.
Говорит Москва 12:33
Общество

Бизнес ЕАО ждет от нового главы области ускорения работы по вводу моста через Амур в Китай

Предпринимательское сообщество в Еврейской автономной области (ЕАО) ожидает от нового главы ЕАО активной работы по вводу трансграничного моста через Амур в Китай и усиления инфраструктурной поддержки.
ТАСС вчера в 23:34
Культура

Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube

РИА Новости 16:58
Общество

Российский учитель обматерил ученика за спор с депутатом на уроке

Lenta.ru 19:28
Армия и оружие

Чехия купила у США 12 военных вертолетов на 650 миллионов долларов

Российская газета 19:27
Экономика

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
RT на русском 05:30
Экономика

Почему год опять не удался и кого накажут за то, что «все испорчено»

Да, 2019-й станет годом застоя.
Росбалт 13:08
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета 03:40
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Политика

Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании

Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, у тори 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
RT на русском 04:21
Политика

США сняли санкции с нескольких российских компаний

Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
РБК 10:41
Происшествия

Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу

Интерфакс 08:23
Политика

США и Китай отказались вводить в декабре новые взаимные пошлины

США и Китай не будут накладывать очередные пошлины на китайские товары, которые собирались ввести с 15 декабря.
РБК 12:06
Политика

Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева

Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Infox.ru 12:15
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию по дороге из больницы, где лежал после другого ДТП.
Известия 12:52
Происшествия

В зоне поиска пропавшего военного самолета Чили нашли обломки

РБК 11 декабря в 18:46
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