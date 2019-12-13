Политика
РИА НовостиКомитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу
Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования. Трампа обвиняют по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе законодателей.
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Политика
Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — состоялся в Париже 9 декабря.
Общество
В России назвали число запретивших смартфоны на уроках школ
Васильева назвала число школ, которые выполнили рекомендации министерства, Роспотребнадзора и Рособрнадзора «убрать мобильные телефоны из учебного процесса» — 10628.
Политика
Глава ДНР высказался об особом статусе Донбасса
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплён в украинской Конституции.
Происшествия
В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа
Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Общество
«Учитель года» обматерил ученика за спор с депутатом на уроке
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.
Армия и оружие
Ливийская национальная армия сбила турецкий ударный беспилотник
Культура
Лещенко объяснился насчёт мата в шоу Галкина
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Общество
Пять американцев выдворены из России по решению рязанского суда
10 декабря 2019 г. Советским районным судом Рязани рассмотрены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении пяти граждан США, сотрудников университета г. Буффало штата Нью-Йорк, въехавших в Российскую Федерацию по многократной туристической визе.
Политика
Джулиани пообещал Трампу важную информацию после поездки на Украину
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах американского лидера во время своей поездки на Украину, сообщает The Wall Street Journal.
Общество
Минюст предложил ввести изменения порядка взыскания долгов
Министерство юстиции РФ предложило проект больших поправок в законодательство, регулирующее взыскание долгов.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Армия и оружие
КНДР сообщила об очередном успешном испытании на космодроме Сохэ
В КНДР объявили об успешном проведении еще одного испытания на полигоне Сохэ, сообщает в субботу агентство ЦТАК.
Политика
Анкара осудила резолюцию сената США о признании геноцида армян турками
Почему конгрессмены США вспомнили о массовых убийствах армян в Османской империи и при чем тут курды В резолюции, единогласно принятой сенатом в четверг, 12 декабря, утверждалось, что политика США состоит в официальном признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина о газе шуткой
Украинский президент Владимир Зеленский ответил на слова главы РФ Владимира Путина измененной строчкой из стихотворения Сергея Михалкова.
Политика
Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
Происшествия
Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца украинского военнослужащего Андрея Антоненко, который, по версии следствия, является организатором убийства журналиста Павла Шеремета.
Футбол
Сергей Первушин: «Мелкадзе в следующем сезоне будет основным игроком „Спартака“»
Тренер «Тамбова» Сергей Первушин, который сменил по ходу сезона Александра Григоряна, в интервью Sportbox.ru рассказал о багаже предыдущего тренера, объяснил, почему игроком так и не дорос до высшего дивизиона российского чемпионата и почему Мелкадзе в следующем сезоне станет основным игроком «Спартака».
Шоу-бизнес
Миро назвала Бабкину пластиковой
Бабкину сравнили с Ани Лорак, но Миро посчитала, что у певицы «фотошоп головного мозга».
Происшествия
Тела шести погибших после извержения вулкана нашли в Новой Зеландии
Спасатели нашли тела шести жертв извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, информирует полиция страны в Twitter.
Армия и оружие
Афганские солдаты расстреляли 25 сослуживцев и бежали к талибам
В провинции Газни в Афганистане в ночь на субботу несколько солдат расстреляли своих сослуживцев и ушли к талибам ("Талибан" - запрещенная в России террористическая организация), сообщили местные СМИ со ссылкой на главу уезда Карабаг.
Музыка
Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»
Кино
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Армия и оружие
F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
В мае американское издание The Drive написало, что истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны.
Наука
Ученые назвали вызывающие бессонницу продукты
Политика
Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.