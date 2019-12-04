Политика

RT на русскомRT на русскомКомитет палаты представителей одобрил доклад по импичменту Трампа

Комитет палаты представителей Соединённых Штатов по разведке поддержал доклад, подготовленный демократами в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
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