Юридический комитет палаты представителей конгресса утвердил две статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках импичмента. Документ поддержали 23 законодателя, против высказались 17.

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