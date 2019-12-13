Политика
Газета.RuКомитет палаты представителей утвердил статьи импичмента Трампу
Юридический комитет палаты представителей конгресса утвердил две статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках импичмента. Документ поддержали 23 законодателя, против высказались 17.
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Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Политика
Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Общество
В Кремле прокомментировали данные об убыли населения России
12 декабря Росстат сообщил, что естественная убыль населения России в январе-октябре 2019 года составила 259,6 тыс. человек, а по итогам текущего года показатель может стать максимальным за 11 лет.
Общество
Греф предложил решать конфликт Nginx с Rambler в арбитраже
Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал конфликт Nginx с Rambler.
Общество
Бельгийский карнавал исключили из списка ЮНЕСКО за антисемитизм
ЮНЕСКО исключила из своего списка нематериального культурного наследия карнавал в бельгийском Алсте.
Культура
Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии к RT
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на заявление режиссера Оливера Стоуна, сказавшего о доверии к данному СМИ.
Единоборства
Александр Волков назвал трусом Фрэнсиса Нганну
Российский тяжеловес Александр Волков выразил недоумение по поводу организации поединка между Фрэнсисом Нганну и Жаирзиньо Розенстрайком, обвинив камерунца в том, что он снова уклонился от встречи с ним.
Политика
ДНР не признает одностороннюю «децентрализацию» — Пушилин
В своем заявлении Пушилин напомнил, что, согласно принятым Минским соглашениям и итогам парижского саммита «нормандской четверки», в конституции Украины «должен быть закреплен особый статус Донбасса, и Киев обязан согласовать все поправки относительно особого статуса с ДНР и ЛНР».
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Футбол
Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль ВЭБ
Президент ЦСКА Евгений Гинер положительно оценил переход 75 процентов акций клуба под контроль ВЭБ "Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что сейчас мы будем партнерами", — цитирует функционера РБК.
Кино
Умер актер фильмов «Крестный отец» и «Леон»
Политика
Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Футбол
«Аугсбург» в гостях обыграл «Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» на своем поле уступил «Аугсбургу» в матче 15-го тура чемпионата Германии.
Хоккей
Кравцов возвращается в «Рейнджерс» из «Трактора»
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Общество
Не догавкал. «Эсхатолога» Андрея Окару выгнали из студии «60 минут»
Оскорбившего жителей станицы Луганской «политолога» Андрея Окару ведущий выгнал из студии «60 минут».
Общество
МЧС предупредило о гололедице в Москве
МЧС предупредило о возникновении гололедицы на дорогах Москвы в предстоящие выходные дни.
Фигурное катание
Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру
Наука
Плохое настроение делает человека менее устойчивым
Российский ученый совместно с зарубежными коллегами исследовал воздействие эмоций на устойчивость вертикального положения человека.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Общество
На Украине назвали главный мотив убийства Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал главный мотив убийства журналиста Павла Шеремета в эфире программы «Свобода слова» с Савиком Шустером.
Технологии
Сотовые операторы объединятся для запуска 5G
«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Происшествия
Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Общество
Мединский призвал россиян не ходить на «голливудскую шнягу»
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы некоторых голливудских фильмов в стране, и призвал соотечественников «преломить привычку» ходить на это кино.
Происшествия
Площадь пожара в ангаре в Петербурге увеличилась до 5 тыс. кв. м
Площадь пожара в ангаре на улице Салова в Петербурге достигла 5 тыс. кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу.
Политика
В Киеве посоветовали властям вести диалог с Путиным напрямую
Украина должна вести диалог с президентом России Владимиром Путиным напрямую для решения проблем, Киев готов к компромиссам, заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.