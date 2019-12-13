Политика

Газета.RuГазета.RuКомитет палаты представителей утвердил статьи импичмента Трампу

Юридический комитет палаты представителей конгресса утвердил две статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках импичмента. Документ поддержали 23 законодателя, против высказались 17.
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