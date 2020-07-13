Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что комитет по этике РФС рассмотрит его критические высказывания о чемпионате России.

с чего всё началось

Комитет по этике Российского футбольного союза обсудит 17 июля неприличный жест генерального директора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе и критические высказывания в адрес РФС наставника "Ростова" Валерия Карпина. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Комитет по этике РФС рассмотрит жест Кикнадзе и высказывания Карпина

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