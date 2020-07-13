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Вести.RuВести.RuКомитет по этике РФС рассмотрит жест Кикнадзе и высказывания Карпина

Комитет по этике Российского футбольного союза обсудит 17 июля неприличный жест генерального директора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе и критические высказывания в адрес РФС наставника "Ростова" Валерия Карпина. Об этом сообщила пресс-служба организации.
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Карпин отреагировал на решение РФС рассмотреть его высказывание на комитете по этике

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что комитет по этике РФС рассмотрит его критические высказывания о чемпионате России.
Чемпионат10:12

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В пятницу РФС рассмотрит жест Кикнадзе и высказывания Карпина

Советский спорт10:08

Член комитета по этике РФС не исключил, что Карпина и Кикнадзе отстранят от футбольной деятельности

Матч ТВ11:08

Валерий Карпин: «Удивлен решением РФС рассмотреть мои слова»

Спорт-Экспресс10:45

Созин: Кикнадзе и Карпина могут отстранить от футбольной деятельности

РИА Новости10:35

Карпин: действительно считаю подлостью бездействие и страусиную позицию РПЛ

Metaratings11:10

В пятницу комитет по этике РФС рассмотрит жест гендиректора «Локомотива» и высказывания Карпина

Sport24.ru10:03

Карпин отреагировал на решение РФС рассмотреть его высказывание на комитете по этике

Чемпионат10:12
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Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
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Минобороны РФ усилит защиту Урала и Поволжья ракетными системами С-400

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Футбол

В «Уфе» официально выявлен случай заражения коронавирусом

В «Уфе» обнаружен новый случай заражения коронавирусом, но имя заболевшего футболиста не раскрывается.
Metaratings 11:54
Армия и оружие

Названа новая дата единого дня закладки кораблей для ВМФ РФ

Ранее единый день закладки надводных кораблей и подводных лодок был запланирован на 28 апреля, но был перенесен в связи с пандемией коронавируса.
Военное обозрение 04:04
Общество

Украинские пограничники не пустили в страну российского актера

Украинские пограничники закрыли на три года въезд в страну российскому актеру из-за посещения Крыма, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 10:20
Политика

Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
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Автоспорт

Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой

Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма.
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Происшествия

Пожар на складе в Самаре не повлиял на качество воздуха

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе из-за пожара на складе в Самаре не превышена, сообщил журналистам начальник ГУМЧС по Самарской области Олег Бойко.
РИА Новости 10:59
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Политика

Зеленский отозвал проект постановления о местных выборах на Украине

Проект постановления о проведении местных выборов на Украине 25 октября снят с повестки заседания Верховной рады, заявил первый заместитель председателя украинского парламента Руслан Стефанчук.
Газета.Ru 09:14
Футбол

Тренер «Сочи» уверен, что «Зенит» обыграет «Спартак» в Кубке России

Тренер «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал, чего ждет от поединка 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак».
Bookmaker-ratings.ru 08:18
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Происшествия

Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону

По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
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Общество

Китайский журналист перечислил самые удивительные блюда русской кухни

Самые необычные блюда русской кухни перечислил пользователь китайской интернет-платформы Sohu.
ПолитРоссия вчера в 03:16
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Происшествия

В Екатеринбурге автобус врезался в дерево

Автобус выехал на встречную полосу и врезался в дерево в центре Екатеринбурга, два пассажира получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГИБДД.
РИА Новости 11:18
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Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
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Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу об госизмене

Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Сафронов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов.
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Общество

Миллионеры попросили повысить налоги

Десятки миллионеров из США и шести других стран мира просят власти своих стран повысить налог на богатых, чтобы таким образом помочь оплатить расходы на борьбу с пандемией коронавируса, пишет Bloomberg.
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Физики объединят две теории времени

Время — загадочное понятие и определяется оно двумя ключевыми физическими теориями по-разному.
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Бета-тестирование Microsoft Flight Simulator начнётся 30 июля

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Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

Граждан России освободили от затрат, связанных с устройствами учета электроэнергии.
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Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
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Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России

Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
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Происшествия

В Воронеже у «Свидетелей Иеговы» прошли обыски

У последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской на территории России) в Воронеже проходят обыски.
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
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Назван продукт, который уничтожает холестерин в организме

Автор книг о готовке, кулинар Ольга Ивенская в интервью "Говорит Москва". заявила, что авокадо способствует уничтожению холестерина в организме человека.
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В ФК «Краснодар» из «Рубина» может перейти Хвич Кварацхелия

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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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