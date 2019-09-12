Сопредседателя партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирину Геращенко отстранили от участия в пяти заседаниях Верховной рады. За это выступил комитет по регламенту и этике украинского парламента. Причиной стали нападки депутата на партию власти «Слуга народа».

Политика Лавров назвал темы переговоров Путина с Нетаньяху Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование, условились продолжить диалог по военной линии, сообщил журналистам по итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров.

Политика Зеленский пообещал бороться за интересы Киева на переговорах с Путиным На переговорах по реализации минских соглашений Украина будет защищать «каждую каплю» своих интересов.

Футбол Даеи: Роналду побьёт мой рекорд по количеству голов за сборную Бывший форвард национальной команды Ирана Али Даеи выразил уверенность, что португалец Криштиану Роналду сможет побить его рекорд по количеству голов в составе сборной.

Здоровье Названы продукты, из-за которых часто болят суставы Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Авто Skoda назвала сроки появления нового Skoda Rapid в РФ Глава российского подразделения компании Skoda Ян Прохазка рассекретил время появления в РФ нового Skoda Rapid.

Космос Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.

Политика Трамп исключил назначение Помпео советником по нацбезопасности Президент США Дональд Трамп исключил возможность назначения госсекретаря страны Майка Помпео на пост советника по национальной безопасности.

Технологии Россиян предупредили о сложностях с доступом к интернет-страницам По расчетам аналитиков, неудобства с доступом к порталам могут испытать миллионы россиян.

Происшествия Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.

Политика Интерпол не комментирует запрос России по Смоленкову Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.

Происшествия Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.

Экономика Рязанским пенсионерам подняли прожиточный минимум В 2020 году величина прожиточного минимума пенсионера в Рязанской области составит 8 694 рубля.

Футбол Васину прооперировали колено в Германии Защитник ЦСКА Виктор Васин выбыл из строя на неопределенный срок. 30-летнего игрока сегодня прооперировали в одной из клиник Германии.

Хоккей «Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунем» Сегодня, 12 августа, стало известно, что хоккейный клуб «Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунь Ред Стар» из-за проблем с въездом в страну.

Политика Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.

Политика В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.

Экономика Кудрин оценил рост ВВП пессимистичнее прогноза правительства Прямой эффект от расходов на реализацию нацпроектов для роста экономики составит всего 0,2% ВВП в год в 2019–2021 годах, оценили ранее экономисты Альфа-банка.

Экономика Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек.

Происшествия Самолет экстренно сел из-за пролитого кофе Самолет Airbus A330-243, который следовал из Франкфурта в Канкун, совершил экстренную посадку в ирландском Шенноне после того, как пилот случайно пролил кофе на приборную панель.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Армия и оружие Спецназовца ФСБ отказались накормить в Сирии Пятигорский гарнизонный военный суд отказал в удовлетворении иска спецназовцу ФСБ России Юрию Писаренко, который требовал выплатить компенсацию за выполнение задач в Сирии, связанных с риском для жизни, и выдать положенный паек.