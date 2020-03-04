Политика
Российская газетаКомитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду на заседании рекомендовал нижней палате принять во втором - основном - чтении законопроект о поправке к Конституции. "Да, комитет рекомендовал принять [во втором чтении]", - сказал журналистам глава комитета Павел Крашенинников.ТАСС09:41
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