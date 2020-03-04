Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду на заседании рекомендовал нижней палате принять во втором - основном - чтении законопроект о поправке к Конституции. "Да, комитет рекомендовал принять [во втором чтении]", - сказал журналистам глава комитета Павел Крашенинников.

с чего всё началось

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.

Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении

Армия и оружие Сирийская армия отбила атаки боевиков на Саракиб Протурецкие отряды вооруженной сирийской оппозиции дважды пытались атаковать город Саракиб в Идлибе, однако военные Сирии отбили атаки, сообщил портал «Аль-Масдар» со ссылкой на источник в сирийской армии.

Экономика Лукашенко рассказал о кредите США на трубопровод Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что США могут предоставить республике дешевый кредит на строительство трубопровода для прокачки нефти.

Общество В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.

Экономика Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.

Общество Число жертв коронавируса в Италии превысило 100 человек Число жертв коронавируса в Италии выросло с 79 до 107 человек, при этом количество всех случаев заражения, включая выздоровления и летальные исходы, достигло 3089.

Политика Новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами в работе будущего правительства возвращение Крыма и прекращение войны в Донбассе.