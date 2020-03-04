Политика
Российская газетаКомитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
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Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Армия и оружие
Крупный склад с оружием террористов обнаружили в Алеппо
Военнослужащие армии Сирии обнаружили у города Кафр-Джум в провинции Алеппо крупный склад вооружений и боеприпасов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили представители сирийской армии.
Политика
Рада разрешила допустить иностранных военных на Украину
В течение текущего года солдаты НАТО планируют принять участие в ряде "многонациональных" учений на Украине.
Общество
В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Общество
Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии»
Происшествия
На Филиппинах потерпел крушение вертолет с начальником полиции
Вертолет, в котором находился начальник национальной полиции Филиппин Арчи Гамбоа, потерпел крушение в четверг утром в жилом районе в провинции Лагуна, сообщает издание Philippine Daily Inquirer.
Общество
Британская полиция изъяла у Тинькова кипрский паспорт
У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта и документ о резидентстве Италии.
Экономика
Коллектор рассказал, сколько заемщиков не могут вовремя погасить долги
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил, что каждый четвертый россиянин испытывает трудности при погашении кредита и выходит на просрочку, передает РИА Новости.
Здоровье
Глава Приморья посетил эвакуированных с лайнера Diamond Princess
Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил 4 марта инфекционное отделение Краевой клинической больницы № 2, где на карантине находятся девять российских туристов, эвакуированных с Diamond Princess, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.
Футбол
Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал инцидент, который произошел между ним и его спартаковским коллегой Доменико Тедеско сразу после матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Происшествия
В Оренбурге изберут меру пресечения президенту Федерации ММА региона
Меру пресечения Виктору Фролову изберут сегодня в Ленинском районном суде Оренбурге.
Происшествия
В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета
Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Спорт
Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии
На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Хоккей
«Сибирь» во второй раз обыграла «Автомобилист» в плей-офф КХЛ
Новосибирская «Сибирь» одержала победу над екатеринбургским «Автомобилистом» во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Культура
Эльфы и бегающие ноги: «Вперед» – самый слабый мультфильм Pixar
Братья эльфы Иэн и Барли живут в прекрасном месте, где правит добро, а магия давно стала напоминанием о подвигах прошлого.
Энергетика
Лукашенко в четыре раза повысил акцизы на автомобильное топливо
Александр Лукашенко подписал указ № 84 «Об акцизах на автомобильное топливо», которым с 1 марта 2020 года в четыре раза повышены акцизы на бензины и солярку, а также стимулируется «давальческая» переработка нефти в Белоруссии.
Общество
Канада начала рассмотрение вопроса о депортации эсэсовца Оберлендера
Миграционные власти Канады начали процесс рассмотрения вопроса о депортации пособника нацистов Гельмута Оберлендера.
Музыка
После новостей о Евровидении менеджер Little Big покинул группу
Через сутки после известия об участии петербургского коллектива Little Big в конкурсе "Евровидение-2020" от России группа осталась без менеджера - Андрей Орехов заявил об уходе на свой странице в Facebook.
Единоборства
Поветкин и Уайт провели дуэль взглядов
4 марта прошла пресс-конференция боксёров, и они провели первую дуэль взглядов.
Политика
Кандидат в премьеры Украины рассказал о приоритетах правительства
Кандидат на пост премьер-министра Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления в Верховной Раде заявил, что является главным в работе нового правительства - нужно работать над укреплением национальной обороны, завершить войну в Донбассе.
Происшествия
В Приморье из-за снегопада за сутки произошло 160 ДТП
В Приморском крае во время снегопада за сутки произошло 160 аварий, сообщается на сайте УМВД России по региону.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию к 2021 году
Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию может появиться в России в первой половине 2021 года.
Политика
Лавров отверг заявления Пристайко по Минским соглашениям
Минские соглашения не предусматривают размещения в Донбассе миротворцев ООН, а предложение министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко прямо противоречат этому документу утвержденному Совбезом ООН, 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.
Шоу-бизнес
Овечкин и Шубская рассекретили пол будущего ребенка
В 2018 году у Настасьи Шубской и Александра Овечкина родился сын. В скором времени у супругов появится второй ребенок.
Гаджеты
В сети опубликованы новые изображения PlayStation 5 с геймпадом
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Политика
Евгения Лудупова сложила депутатские полномочия в Хурале Бурятии
Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Народного Хурала Бурятии Евгении Лудуповой рассмотрели сегодня, 5 марта, на очередной сессии, пишет Восток-Телеинформ.