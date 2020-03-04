Политика

Российская газетаРоссийская газетаКомитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
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Комитет по законодательству Госдумы закончил работать над списком поправок к президентскому законопроекту

Коммерсантъ17:41

Комитет Госдумы завершил работу над поправками в Конституцию РФ

News.ru16:15

Комитет Госдумы рекомендовал принять во II чтении законопроект о поправке к Конституции

ТАСС09:41

Нормы повысят статус

Российская газета14:55

Комитет Думы рекомендовал проект об изменении Конституции ко второму чтению

RT на русском09:44

Думский комитет по законодательству поддержал поправку о порядке вступления в силу изменений в Конституции

Эхо Москвы09:30

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

РБК13:24
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене

REGNUM 15:52
Биатлон

МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
РИА Новости 13:28
Армия и оружие

Крупный склад с оружием террористов обнаружили в Алеппо

Военнослужащие армии Сирии обнаружили у города Кафр-Джум в провинции Алеппо крупный склад вооружений и боеприпасов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили представители сирийской армии.
REGNUM 21:46
Политика

Рада разрешила допустить иностранных военных на Украину

В течение текущего года солдаты НАТО планируют принять участие в ряде "многонациональных" учений на Украине.
Pravda.Ru 21:20
Общество

В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском 19:37
Общество

Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
РБК 03:42
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии»

Газета.Ru 21:56
Происшествия

На Филиппинах потерпел крушение вертолет с начальником полиции

Вертолет, в котором находился начальник национальной полиции Филиппин Арчи Гамбоа, потерпел крушение в четверг утром в жилом районе в провинции Лагуна, сообщает издание Philippine Daily Inquirer.
РИА Новости 20:56
Общество

Британская полиция изъяла у Тинькова кипрский паспорт

У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта и документ о резидентстве Италии.
Ведомости 20:00
Экономика

Коллектор рассказал, сколько заемщиков не могут вовремя погасить долги

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил, что каждый четвертый россиянин испытывает трудности при погашении кредита и выходит на просрочку, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 21:31
Здоровье

Глава Приморья посетил эвакуированных с лайнера Diamond Princess

Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил 4 марта инфекционное отделение Краевой клинической больницы № 2, где на карантине находятся девять российских туристов, эвакуированных с Diamond Princess, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.
Владивосток-Новости 20:34
Футбол

Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал инцидент, который произошел между ним и его спартаковским коллегой Доменико Тедеско сразу после матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
РБК 18:51
Происшествия

В Оренбурге изберут меру пресечения президенту Федерации ММА региона

Меру пресечения Виктору Фролову изберут сегодня в Ленинском районном суде Оренбурге.
Orenday.ru 02:52
Происшествия

В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета

Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Российская газета 03:40
Спорт

Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Вести.Ru 11:23
Хоккей

«Сибирь» во второй раз обыграла «Автомобилист» в плей-офф КХЛ

Новосибирская «Сибирь» одержала победу над екатеринбургским «Автомобилистом» во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 12:07
Культура

Эльфы и бегающие ноги: «Вперед» – самый слабый мультфильм Pixar

Братья эльфы Иэн и Барли живут в прекрасном месте, где правит добро, а магия давно стала напоминанием о подвигах прошлого.
Вокруг ТВ вчера в 11:47
Происшествия

В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек

РИА Новости 18:58
Энергетика

Лукашенко в четыре раза повысил акцизы на автомобильное топливо

Александр Лукашенко подписал указ № 84 «Об акцизах на автомобильное топливо», которым с 1 марта 2020 года в четыре раза повышены акцизы на бензины и солярку, а также стимулируется «давальческая» переработка нефти в Белоруссии.
REGNUM вчера в 14:33
Общество

Канада начала рассмотрение вопроса о депортации эсэсовца Оберлендера

Миграционные власти Канады начали процесс рассмотрения вопроса о депортации пособника нацистов Гельмута Оберлендера.
Вести.Ru вчера в 19:28
Музыка

После новостей о Евровидении менеджер Little Big покинул группу

Через сутки после известия об участии петербургского коллектива Little Big в конкурсе "Евровидение-2020" от России группа осталась без менеджера - Андрей Орехов заявил об уходе на свой странице в Facebook.
Neva.Today вчера в 14:52
Единоборства

Поветкин и Уайт провели дуэль взглядов

4 марта прошла пресс-конференция боксёров, и они провели первую дуэль взглядов.
Чемпионат 16:01
Политика

Кандидат в премьеры Украины рассказал о приоритетах правительства

Кандидат на пост премьер-министра Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления в Верховной Раде заявил, что является главным в работе нового правительства - нужно работать над укреплением национальной обороны, завершить войну в Донбассе.
Inc-news.ru 11:08
Происшествия

В Приморье из-за снегопада за сутки произошло 160 ДТП

В Приморском крае во время снегопада за сутки произошло 160 аварий, сообщается на сайте УМВД России по региону.
Газета.Ru 21:35
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию к 2021 году

Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию может появиться в России в первой половине 2021 года.
Коммерсантъ 21:55
Политика

Лавров отверг заявления Пристайко по Минским соглашениям

Минские соглашения не предусматривают размещения в Донбассе миротворцев ООН, а предложение министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко прямо противоречат этому документу утвержденному Совбезом ООН, 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.
Красная весна вчера в 08:56
Шоу-бизнес

Овечкин и Шубская рассекретили пол будущего ребенка

В 2018 году у Настасьи Шубской и Александра Овечкина родился сын. В скором времени у супругов появится второй ребенок.
Профиль 04:00
Гаджеты

В сети опубликованы новые изображения PlayStation 5 с геймпадом

ToDay News Ufa 07:26
Кино

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
ТАСС 13:45
Политика

Евгения Лудупова сложила депутатские полномочия в Хурале Бурятии

Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Народного Хурала Бурятии Евгении Лудуповой рассмотрели сегодня, 5 марта, на очередной сессии, пишет Восток-Телеинформ.
Восток-Телеинформ 20:56
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