Политика

Life.ruLife.ruКомитет сената США одобрил новые санкции против России

Комитет по иностранным делам сената конгресса США утвердил законопроект, согласно которому могут быть введены новые санкции против российских физических и юридических лиц. Об этом сообщил сенатор штата Нью-Джерси Роберт Менендес на своей странице в "Твиттере".
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Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции

РБК13:02

Комитет Сената США одобрил санкции против России за поддержку руководства Сирии

Новая газета12:31

Комитет сената США одобрил введение санкций против Турции из-за С-400

Газета.Ru11:50

В США одобрили санкции против Турции из-за С-400 и операции в Сирии

Комсомольская правда11:56

Комитет сената США одобрил проект о санкциях против Турции

РИА Новости12:53

Комитет сената США принял законопроект о санкциях против Турции из-за С-400

Известия12:56

Комитет Сената США на следующей неделе рассмотрит санкции в отношении суверенного долга РФ

ТАСС14:07
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Общество

Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей

Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей.
Газета.Ru 14:27
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В США подняли вопрос о признании России «спонсором терроризма»

Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
РИА Новости 13:38
Политика

Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.
РИА Новости 06:31
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом

Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Газета Кемерова вчера в 01:53
Политика

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Ведомости 12:07
Авто

Skoda показала в России новый Rapid

11 декабря в Санкт-Петербурге прошел дебют новой генерации лифтбека Skoda Rapid.
SpeedMe 08:09
Футбол

Высказывания Гинера в адрес ДСИ рассмотрит комитет по этике РФС

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) рассмотрит комитет по этике РФС.
Спорт-Экспресс 09 декабря в 10:58
Общество

Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Газета.Ru 11:46
Политика

Песков оценил заявление об искажении Киевом коммюнике саммита в Париже

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление самопровозглашённой Донецкой народной республики о фальсификации Киевом коммюнике «нормандской четвёрки».
RT на русском 10:38
Политика

Зеленский призвал ЕС продлить санкции против России

Напомним, лидеры стран и правительств ЕС примут решение о продлении санкций против России (из-за присоединения Крыма и ситуации на востоке Украины) на саммите, который будет проходить 12–13 декабря в Брюсселе.
Коммерсантъ 12:36
Наука

Рождению планет помогло статическое электричество

МедиаПоток вчера в 12:15
Происшествия

Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости вчера в 21:08
Здоровье

Рыбу с мышьяком выявил Россельхознадзор Коми

В Коми в пяти образцах рыбы выявлено значительное превышение опасного для здоровья человека токсичного элемента – мышьяка.
Комиинформ 11:55
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Шоу-бизнес

СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
REGNUM 09:16
Политика

Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне

Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Газета.Ru 11:17
Политика

Путин и Зеленский обсудили транзит газа через Украину

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский заявили на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже, что затронули во время двусторонней встречи тему продолжения транзита российского газа через Украину.
Коммерсантъ 09 декабря в 19:00
Общество

В Италии нашли картину Густава Климта, украденную 22 года назад

В Италии случайно нашли картину Густава Климта, украденную 22 года назад.
Россия – Культура 12:26
Политика

Украина до марта 2020 года подготовит изменения к Минским соглашениям

Украина намерена подготовить план изменений в Минские соглашения до следующей встречи в нормандском формате, запланированной на март 2020 года.
RT на русском 14:00
Хоккей

Кетов назначен капитаном сборной России на Кубке Первого канала

Форвард санкт-петербургского СКА Евгений Кетов назначен капитаном сборной России по хоккею на втором этапе Евротура Кубке Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.
ProstoProSport 03:24
Общество

Французская реформа дожила до пенсионного возраста

Закон о пенсионной реформе во Франции вступит в силу 1 января 2022 года, объявил в среду премьер страны Эдуар Филипп.
Коммерсантъ 12:37
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Музыка

Эд Ширан признан в Великобритании артистом десятилетия

Композиция Эда Ширана Shape Of You, которая продержалась на первом месте в 2017 году 14 недель, стала песней десятилетия.
Говорит Москва 11:00
Энергетика

Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа

В PGNIG заявили, что если транзит газа прекратится и 1 января, и 18 мая, то возможности поставок газа в Польшу составят 28,6 миллиарда кубометров.
РИА Новости 11:36
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 вчера в 20:35
Общество

Кузнецова объяснила ситуацию с живущей пять лет в клинике девочкой

Кузнецова указала, что есть «обеспеченная, многодетная, полная» семья, в которой заботятся о ребенке, мать «выказывает искреннюю тревогу за здоровье» девочки, поэтому и «поместила ее в одну из лучших больниц».
Взгляд.ру 10:59
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В сети появились первые кадры с заездов Хэмилтона и Росси

Autosport.com.ru 12:12
Политика

ФРГ: Санкции США против «Северного потока-2» подрывают суверенитет ЕС

Итоги саммита «нормандской четверки» могут быть поставлены под сомнение благодаря санкциям США против «Северного потока-2», заявили представители Восточного комитета немецкой экономики.
Хакасия-Информ 00:29
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

РИА Новости 07:00
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
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