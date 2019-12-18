Политика

РИА НовостиРИА НовостиКомитет сената США одобрил санкции против России

Санкции против госдолга по делу Скрипалей В августе США ввели второй пакет санкций против России по делу Скрипалей, который включает в себя ограничения на госдолг России и требование Вашингтона к международным организациям, например ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве.
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Комитет сената США одобрил законопроект о новых санкциях против России

RT на русском12:11

Комитет Палаты представителей США одобрил кредиты странам НАТО - бывшим союзникам СССР

ТАСС15:54

Законодатели США одобрили две антироссийские инициативы

Коммерсантъ14:07

Комитет сената США принял пакет антироссийских санкций

Известия12:27

Комитет сената США одобрил санкции против России

РИА Новости16:54

Комитет сената США одобрил «санкции из ада» против России

РБК11:05

Комитет Сената США принял крупный пакет санкций против России

Московский Комсомолец11:36
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Политика

В Вашингтоне отметили усилившееся сотрудничество РФ и КНР в Арктике

По словам командующего ВМС США в Европе и Африке, адмирала Джеймса Фогго, Соединенные Штаты зафиксировали возросшую активность ряда государств в Арктическом регионе, в частности там усиливается сотрудничество России и Китая.
Московский Комсомолец 18:42
Общество

Температура воздуха в Москве побила рекорд 1956 года

Московский воздух прогрелся до рекордных значений, превысивших показатели 1956 года, — в то время 18 декабря температура воздуха в столице составила +2,8 градуса.
Известия 06:46
Общество

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК 16:00
Политика

Бабченко рассказал, что его выдворили из Израиля

РЕН ТВ 07:46
Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в полуфинале Кубка лиги

Первые матчи 1/2 финала Кубка английской лиги пройдут 7-8 января, а ответные – 28-29 января.
Евро-футбол.ру 17:12
Политика

В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине

В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
РИА Новости 12:02
Общество

В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
REGNUM 03:27
Гаджеты

Появились детальные изображения PlayStation 5 и DualShock 5

Графический дизайнер Джузеппе Спинелли (Giuseppe Spinelli) под ником Snoreyn, воссоздал реалистичные изображения девкита PlayStation 5 и джойстика DualShock 5. За основу были взяты ранее опубликованные чертежи ресурса Letsgodigital.
The GEEK 14:34
Происшествия

В США проверяют сообщения о незаконном проникновении в поместье Трампа

Полиция Флориды начала расследование после получения информации о факте незаконного проникновения на территорию поместье президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.
Life.ru 19:46
Политика

В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2

Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
РИА Новости 15:54
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца

Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью.
RT на русском 10:26
Армия и оружие

В Генштабе РФ оценили вероятность начала крупномасштабной войны

На брифинге для иностранных военных атташе представитель Норвегии поинтересовался у Герасимова, возможно ли начало большой войны в перспективе до 2050 года.
ФАН вчера в 18:03
Политика

Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета

Вести.Ru 19:25
Политика

Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина

Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
РБК 13:13
Экономика

Россияне начали брать микрозаймы на новогодний стол

Россияне начали брать микрозаймы в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Юником 24".
Газета.Ru 19:33
Гаджеты

NVIDIA представила решение для будущих беспилотных автомобилей и ИИ

Дженсен Хуанг, основатель и генеральный директор NVIDIA заявил, что создание безопасного беспилотного автомобиля является самой важной задачей на сегодня.
Игромания.ру 16:59
Кино

Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат

Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
ТАСС 16:32
Общество

В Свободном планируется строительство большой поликлиники

ИА Порт Амур 06:33
Общество

Названы самые опасные алкогольные напитки

Британские ученые провели исследование и выяснили, какие алкогольные напитки являются самыми опасными – вызывающими сильное опьянение и самое сильное похмелье.
9111.ru вчера в 04:24
Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
РИА Новости вчера в 21:13
Наука

Патент недели: новый способ бурения скважин

Российские инженеры предложили окружить буровой механизм защитной трубой.
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Кино

Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Москва 24 вчера в 03:02
Политика

Дебаты по импичменту Трампа продлятся не более шести часов

Дебаты по законопроекту, который предполагает импичмент президента США Дональда Трампа, пройдут в среду в палате представителей и продлятся не более шести часов, соответствующее решение во вторник вечером принял комитет палаты по регламенту после более чем девяти часов обсуждений.
РИА Новости вчера в 21:33
Шоу-бизнес

Наргиз рассказала о своих заработках во времена работы с Фадеевым

iReactor 11:24
Здоровье

В Иркутском областном перинатальном центре построят хирургический блок

Крайне важным социальным проектом назвал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вопрос строительства хирургического блока лбластного перинатального центра.
Областная газета (г. Иркутск) 04:36
Общество

Эксперты ВОЗ прогнозируют уменьшение числа курящих мужчин в 2020 году

"К позитивным явлениям следует отнести то, что число потребителей табака среди мужчин больше не растет, согласно прогнозу, это число уменьшится на 2 млн в 2020 году - до 1 млрд 91 млн человек", - отмечается в докладе.
Московский Комсомолец 19:03
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели 03:54
Политика

Госдума закрывает осеннюю сессию

Сегодня, 18 декабря, Госдума проведет завершающее осеннюю сессию пленарное заседание, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 16:01
Культура

Собчак запустит шоу на Первом канале

На Первом канале выйдет новое шоу телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает проект «Подъем» со ссылкой на источник, участвующий в съемках.
Lenta.ru 08:55
Хоккей

Хоккеист Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

NHL Хоккеист из России Андрей Свечников, выступающий за команду NHL "Каролина Харрикейнз" снова забросил шайбу, находясь за воротами противника.
РЕН ТВ 07:08
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