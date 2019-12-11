Политика
Газета.RuКомитет сената США одобрил введение санкций против Турции из-за С-400
Комитет сената США по международным делам принял законопроект о введении санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских зенитных ракет С-400 и проведением турецкой военной операции в Сирии, сообщил сенатор Роберт Менендес на своей странице в Twitter.
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Анастасии Волочковой грозит облысение
Культура
Художник съел проданный за 120 тысяч долларов банан
Работа Каттелана представляет собой банан, прикрепленный скотчем к стене. Она была продана коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов.
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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
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Адвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.
Экономика
Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.
Политика
Офис Зеленского исправил текст коммюнике «нормандского саммита»
Офис президента Украины Владимира Зеленского исправил на своем сайте украинскую версию текста коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже с участием Германии, России, Украины и Франции.
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Миллионер Денис Ребров: «При первой встрече Шурыгина стеснялась меня»
Первый брак остался в прошлом, и сейчас она встречается с миллионером Денисом Ребровым, который не скрывает: он без ума от избранницы, несмотря на пересуды за спиной.
Единоборства
Тактаров рассказал, при каких условиях подерется с Емельяненко
Политика
Путин обсудит в СПЧ совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) во вторник, 10 декабря, обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников за рубежом и защиту прав несовершеннолетних.
Общество
Госдума поддержала запрет штрафа за превышение средней скорости
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает выписывать штрафы за превышение средней скорости на участке дороги.
Авто
Mercedes-Benz представил новый GLA
Немецкий автопроизводитель после серии предрелизных тизеров наконец представил новое поколение компактного кроссовера GLA.
Происшествия
Бывший главврач роддома Марина Сармосян пожаловалась на условия в СИЗО
Армия и оружие
В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон
Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
Футбол
Атлетико — Локомотив 2:0 (2-й тайм)
Вратарь москвичей Антон Коченков уже на второй минуте отбил пенальти.
Экономика
Финансисты спрогнозировали рост зарплат россиян в 2020 году
Реальная зарплата россиян в 2020 году может вырасти на 2,5 %. Больше всего рост произойдет в таких городах, как Чита, Тольятти, Ярославль, Казань, Химки, Брянск, Уфа, Набережные Челны, Воронеж и Кострома, сообщает Российская газета.
Футбол
Шахтер - Аталанта: прогноз RuzT 02 11 декабря 2019
В прошлых играх этих команд, общий тотал голов пробиался на уровне 2,5. Думаю что хозяева поля будут сегодня рвать и метать, начнут с первых минут бомбардировать ворота Аталанты.
Общество
В Италии нашли картину Густава Климта, украденную 22 года назад
В Италии случайно нашли картину Густава Климта, украденную 22 года назад.
Политика
Сенатский комитет перенес рассмотрение «санкций из ада» против РФ
Члены комитета по иностранным делам сената США в среду решили перенести на более поздний срок рассмотрение пакета дополнительных санкций против России, сообщают американские СМИ.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Игры
Predator: Hunting Grounds выйдет в апреле 2020 года
Predator: Hunting Grounds выйдет 24 апреля 2020 года.
Спорт
Российские гандболистки одержали восьмую победу на чемпионате мира
Гандболистки сборной России одержали победу над Испанией в групповом турнире чемпионата мира - 36:23.