Политика
РБККомитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции
Законопроект призывает ввести против Анкары санкции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в августе 2017 года.
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Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова
Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
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Анастасия Заворотнюк из-за опухоли навсегда осталась парализованной
Как сообщает телеграм-канал Mash, Заворотнюк навсегда останется парализованной.
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«Манчестер Сити» забил больше 500 голов при Гвардиоле
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Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Космос
Ученые узнали, сколько воды в атмосферах экзопланет
Завершено самое обширное на сегодняшний день исследование состава атмосфер экзопланет. Особый акцент ученые сделали на обнаружении воды.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе
Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
Происшествия
В Зее мать обвиняют в гибели грудного ребенка
Согласно заключению судмедэкспертизы в организме ребенка наступили патологические изменения внутренних органов, которые привели к смерти.
Музыка
Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»
Ольга Бузова опубликовала на своём YouTube-канале клип на песню "Не виновата", в котором предстала в нескольких откровенных образах.
Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Политика
Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем.
Наука
«ДНК вещей» поможет хранить информацию в повседневных предметах
В результате экспериментов исследователи пришли к выводу, что в объекты придется внедрять искусственное ДНК, где есть данные о 3D-печати.
Шоу-бизнес
С экс-супругой Джигарханяна расстался Шаляпин
Накануне стало известно, что известный выпускник «Фабрики звезд-6» Прохор Шаляпин расстался со своей возлюбленной Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Политика
В ЕС сообщили о намерении продлить санкции против России
Евросоюз намерен продлить антироссийские санкции, которые истекают 31 января 2020 года.
Политика
В сенате США выступили за признание России «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
Политика
Переговоры Лаврова с Трампом и Помпео оказались конструктивными
Переговоры главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео и президентом США Дональдом Трампом прошли в прагматичном ключе.
Здоровье
В Челябинске появится корпус для детей c онкологией
Происшествия
Несколько человек погибли в Канаде при крушении самолёта
Следовавший из США самолёт разбился на канадском острове Габриола, погибли несколько человек.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
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Анонсирован ремейк Resident Evil 3
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«Т-34» стал фильмом года по версии пользователей «Одноклассников»
Победителем в номинации "Фильм года" стала картина "Т-34", она набрала 59% голосов.
Происшествия
Защита Соколова заявила об отказе семьи убитой от материальной помощи
Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, предлагал семье погибшей девушки материальную помощь.
Политика
Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сейчас у страны «нет армии, нет вооружений, и никогда не будет».
Космос