Политика

РБКРБККомитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции

Законопроект призывает ввести против Анкары санкции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в августе 2017 года.
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В сенате США одобрили санкции против Турции из-за покупки С-400

Газета.Ru15:26

Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции

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Комитет сената США одобрил проект о санкциях против Турции

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Комитет Сената США одобрил санкции против России за поддержку руководства Сирии

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