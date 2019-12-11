Политика

Москва 24Москва 24Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции

Законопроект ограничивает продажу американского оружия Турции и вводит ограничения против официальных лиц, которые отвечают за поставки оружия для военной операции в Сирии. Законопроект должны одобрить обе палаты конгресса, затем он поступит на подпись президенту Дональду Трампу.
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