Политика
Москва 24Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции
Законопроект ограничивает продажу американского оружия Турции и вводит ограничения против официальных лиц, которые отвечают за поставки оружия для военной операции в Сирии. Законопроект должны одобрить обе палаты конгресса, затем он поступит на подпись президенту Дональду Трампу.
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 22:21, Ашберн
Общество
Свердловский губернатор объявил 31 декабря выходным днём
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря выходным, поднимался и в других регионах Урала.
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Политика
Глава ДНР выдвинул ультиматум властям Украины
Глава ДНР Денис Пушилин обратился к украинским властям с ультиматумом.
Общество
Дорогу между Озерским и Корсаковым временно закрыли на Сахалине
Автодорогу между Озерским и Корсаковым временно закрыли для движения автотранспорта на Сахалине, передает АСТВ.
Происшествия
Экс-замглавы «Росгеологии» осужден на 3,5 года
Политика
Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
Власти Перу задержали подлодку почти с двумя тоннами кокаина на борту
Патрульный корабль ВМС Перу перехватил у северного побережья страны полупогружное судно, на борту которого находилось около двух тонн кокаина.
Происшествия
В Японии обнаружили пропавший полтора месяца назад российский катер
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Культура
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Авто
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году
По предварительным прогнозам, в среднем рост цен на машины составит 5%. При этом будет наблюдаться снижение продаж, которые за год упадут на 8%. Новые и коммерческие авто подорожают не резко, так как на фоне падения спроса автопроизводители не рискнут это сделать.
Здоровье
В онкодиспансер Бурятии поступило современное оборудование
Здоровье
Врачи назвали лучший напиток для снижения сахара в крови
Ранее врач рассказала о том, с помощью доступных всем методов можно избежать сердечных заболеваний и предотвратить возникновение гипертонии.
Происшествия
На Кубани разбился боевой вертолет Ми-28
Ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае.
Транспорт
В столичных аэропортах задержали и отменили более 70 рейсов
Политика
Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".
Спорт
Российские гандболистки сыграют со сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ
В полуфинал из группы 1 вышли сборная Норвегии, которая сыграет со ставшими вторыми в группе 2 испанками, и сборная Нидерландов, которая встретится с победительницами группы 2 россиянками.
Общество
«Известия»: более четверти россиян опасаются увольнения
Более четверти россиян (26%) опасаются потерять работу, наиболее сильный страх увольнения испытывают занятые в отраслях безопасности, управления персоналом, работники транспортной сферы, банковские служащие и продавцы.
Политика
Юристы не хотят защищать Украину по делу о керченской провокации
«Никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти», - сообщил он, добавив, что публичные слушания по этому делу назначены на весну будущего года.
Кино
Тарантино задумал снять третью часть «Убить Билла»
Хоккей
Петер Форсберг: «Не назвал бы это трагедией, но игроки из НХЛ должны быть на Олимпиаде»
Знаменитый шведский форвард Петер Форсберг в интервью «СЭ» выразил надежду, что игроки из НХЛ будут выступать на Олимпийских играх.
Наука
В Самарском политехе создают новые технологии получения наноматериалов и нанопокрытий
Команда ученых научно-исследовательского центра «Фундаментальные проблемы теплофизики и механики» Самарского государственного технического университета (СамГТУ) занимается построением новых математических моделей и поиском методов их исследования применительно к широкому спектру локально-неравновесных процессов переноса в различных физических системах.
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Общество
Вопреки протестам во Франции повысили пенсионный возраст
Французский парламент принял решение повысить возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.
Кино
Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»
Общество
Медики рассказали о причине смерти Лужкова
Причиной смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова стали проблемы с сердцем.
Хоккей
Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон»
У «Брюинз» отличились Давид Пастрняк и Шон Курали. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов записал на свой счет результативную передачу.