Политика

Москва 24Москва 24Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции

Законопроект ограничивает продажу американского оружия Турции и вводит ограничения против официальных лиц, которые отвечают за поставки оружия для военной операции в Сирии. Законопроект должны одобрить обе палаты конгресса, затем он поступит на подпись президенту Дональду Трампу.
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В сенате США одобрили санкции против Турции из-за покупки С-400

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Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции

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РИА Новости12:53

Комитет Сената США одобрил санкции против России за поддержку руководства Сирии

Новая газета12:31
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