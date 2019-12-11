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РИА НовостиКомитет сената США принял проект о санкциях против Турции из-за С-400
Комитет по международным делам сената США принял законопроект о введении санкций против Турции в связи с закупкой российских систем С-400, о принятии законопроекта сообщил сенатор Боб Менендес.
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Комитет Сената США одобрил санкции против России за поддержку руководства Сирии
Новая газетавчера в 12:31
В США одобрили санкции против Турции из-за С-400 и операции в Сирии
Комсомольская правдавчера в 11:56
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