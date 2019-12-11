Комитет по международным делам сената США принял законопроект о введении санкций против Турции в связи с закупкой российских систем С-400, о принятии законопроекта сообщил сенатор Боб Менендес.

Комитет сената США принял проект о санкциях против Турции из-за С-400

Игры Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.

Экономика Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.

Политика День Конституции отмечают в России Конституция РФ вступила в силу со дня её опубликования в «Российской Газете» − 25 декабря 1993 года.

Общество Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.

Наука Ученые доказали опасность дневного сна Ранее врач-сомнолог из Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов в беседе с "Вечерней Москвой" развеял миф о том, что продолжительный сон по выходным может компенсировать усталость и недосып.

Экономика Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019 В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.

Экономика Агентство S&P улучшило прогноз по металлургам ММК и НЛМК Standard & Poor's (S&P), наряду с Moody's и Fitch входящее в Большую тройку рейтинговых агентств, пересмотрело прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам российских металлургов ММК и НЛМК.

Футбол Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018 В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.

Политика Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам Подход украинской стороны к переговорам изменился, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Общество Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Политика Песков прокомментировал трактовку Киевом парижского коммюнике Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не придают большого значения тому, как в Киеве трактуют коммюнике саммита «нормандской четверки», сообщают «РИА Новости».