Комитет по иностранным делам Сената Конгресса одобрил в среду законопроект, который обязывает американского госсекретаря рассмотреть вопрос о том, является ли Россия страной - спонсором терроризма.

с чего всё началось

Комитет по иностранным делам сената конгресса США одобрил в среду законопроект, который обязывает главу Госдепартамента Майка Помпео рассмотреть возможность признания России страной — спонсором терроризма.

Космос Выяснено происхождение полос Энцелада Исследователи обнаружили, что трещины, которые составляют тигровые полосы Энцелада, могли образоваться на любом полюсе, но южный просто случайно оказался первым.

Происшествия Гендиректор «Метростроя» арестован по делу о растрате Дзержинский суд Петербурга арестовал гендиректора ОАО "Метрострой" Николая Александрова до 6 февраля 2020 года по делу о растрате, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Экономика Кудрин доложил Путину о неисполнении бюджета на триллион рублей Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил президенту Владимиру Путину о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей.

Происшествия Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.

Общество Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.

Происшествия В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.

Общество Из-за непогоды закрыта дорога Корсаков — Озерское В связи с неблагоприятными погодными условиями по состоянию на 10:00 12 декабря закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги Корсаков — Новиково с 0 по 34 км (от Корсакова до Озерского), сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на группу пропаганды областного УГИБД.

Общество Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.