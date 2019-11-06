Общество
РБККомитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя
Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую. В сообщении во «ВКонтакте» комитет назвал ее «нашим экс-председателем». Первой внимание на это обратила «Медуза».
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Комитет солдатских матерей отверг заявления председателя о Шамсутдинове
Московский Комсомолецвчера в 12:55
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Происшествия
Суд отменил оправдательный приговор экс-замглавы петербургского УФСИН
Верховный суд отменил оправдательный приговор бывшему замначальника управления ФСИН России по Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко по делу об убийстве сотрудника регионального управления ФСИН.
Взгляд.ру вчера в 08:36
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 07:42
Финансы
Индекс Мосбиржи впервые превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи превысил 3 тыс. пунктов, тем самым обновив исторический максимум, следует из данных торгов Московской биржи.
Коммерсантъ 06:38
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 получит батарею на 3730 мАч
Фотография батареи показывает ее номинальную емкость в 14,36 Втч. Аккумулятор работает от 3,85 В и его фактическая емкость равна 3730 мАч.
ГЛАС.RU 06:06
Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика родила третьего ребенка
Режиссер Валерия Гай Германика снова стала мамой. Она не стала называть пол новорожденного, но поклонники предположили, что это мальчик.
StarHit.ru 05:00
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Кино
Вышел трейлер экранизации «Цвета из иных миров» Лавкрафта
7 сентября на МКФ в Торонто состоялась премьера очередной экранизации "Цвета из иных миров" ("Сияние извне", The Colour Out of Space) Лавкрафта - с Николасом Кейджем в главной роли.
Российская газета 04:36
Происшествия
В Новороссийске произошел пожар на нефтебазе
7 ноября в 09:04 диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре на территории нефтебазы в пригороде города-героя.
КП - Кубань 02:08
Происшествия
СК завершил расследование дела в отношении экс-замглавы «Росгеологии»
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, который обвиняется в мошенничестве, дело направлено в суд.
RT на русском 05:47
Общество
Словарь Collins выбрал словом года деятельность Греты Тунберг
Британский словарь Collins назвал словом 2019 года «климатическую забастовку» (Climate strike), выражение, ставшее популярным с подачи 16-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг.
РБК 05:17
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей
В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости в источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Экономика
В Екатеринбурге бизнесмены могут обанкротиться из-за нового налога
Бизнесмены Екатеринбурга боятся новых налогов.
УралПолит.Ru 06:13
Гаджеты
Представили 108-Мп смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro
Компания Xiaomi представила новые смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Это девайсы примечательны тем, что у них имеется камера в 108 Мп.
ToDay News Ufa вчера в 10:47
Общество
На Красной площади состоялся марш в честь парада 1941 года
В Москве состоялся торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года, сообщает в четверг Интерфакс.
Известия 05:38
Общество
Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой
Главврач больницы в Миассе, где уборщица "умыла" пациентку половой тряпкой, был уволен решением комиссии регионального управления Минздрава - в работе медицинского учреждения выявили нарушения.
Газета.Ru 05:29
Наука
В Чепелёвском ДК «Заря» детям рассказали о вреде курения
Мероприятие посвятили пропаганде здорового образа жизни. Ребятам рассказали о том, какой вред их здоровью может нанести курение.
Чехов сегодня вчера в 09:59
Политика
Макрон заявил, что НАТО «впала в кому»
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу, в частности, Турцией.
Интерфакс 06:14
Общество
Смольный запустил опрос о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит»
В четверг, 7 ноября, стало известно, что на официальном сайте петербургской администрации появился опрос, который просит горожан поделиться мнением — стоит ли городу переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит».
Форпост Северо-Запад 05:04
Происшествия
В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином
Житель Нижнего Тагила, который с женой задолжал кредиторам 25 млн рублей, облил бензином пристава, который пришел выселять его семью.
Интерфакс вчера в 04:41
Хоккей
Кудашов: хотим задействовать всех вратарей на Кубке Карьяла
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов заявил, что планирует задействовать в матчах Кубка Карьяла всех трех вызванных голкиперов.
РИА Новости вчера в 09:33
Общество
МВД планирует проработать вопрос конфискации криптовалют
Министерство внутренних дел (МВД) совместно с Росфинмониторингом, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом и другими ведомствами планирует до 31 декабря 2021 года разработать предложения по аресту и конфискации криптовалют и других виртуальных активов.
Zaim.com 02:13
Футбол
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами
«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами: Кайо, Рамиресом, Фьолусоном и Намли.
Metaratings вчера в 17:33
Политика
Посольство Украины в США просит NYT исправить карту страны без Крыма
"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в Facebook украинским посольством в США.
ТАСС 04:05