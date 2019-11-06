Комитет солдатских матерей России отправил в отставку председателя Флеру Салиховскую. В сообщении во «ВКонтакте» комитет назвал ее «нашим экс-председателем». Первой внимание на это обратила «Медуза».

Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя

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