Вопрос об освобождении Чайки от должности и назначении Краснова планируется рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации в среду, 22 января. Ранее президент России Владимир Путин внес кандидатуру замглавы СК Игоря Краснова на должность генпрокурора.

Политика Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку 1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.

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Политика Порошенко приведут на допрос силой Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о принудительном приводе бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос.

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