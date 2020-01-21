Политика
Политическая ЭкспертизаКомитеты Совфеда рекомендовали утвердить Краснова на пост генпрокурора
Комитеты Совфеда по конституционному законодательству и по обороне и безопасности рекомендовали палате утвердить кандидатуру заместителя главы СК Игоря Краснова на пост генерального прокурора РФ.
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Общество
Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
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Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
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Скандальная авария. «Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком
Команда из Нижнекамска расторгла контракт с оборонцем после того, как он устроил автомобильную аварию и скрылся с места происшествия.
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Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
Финансы
Внешний долг России в 2019 году увеличился на 5,9%
Внешний долг РФ за 2019 год вырос на 5,9%, или на $26,8 млрд, и на 1 января 2020 года составил $481,5 млрд, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
Политика
Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генпрокурору Юрию Чайке предложили должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
Политика
Медведев перестал быть подписчиком правительства в Instagram
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев больше не является подписчиком российского правительства в Instagram.
Происшествия
Адвокаты Шамсутдинова потребовали рассекретить дело стрельбы в Горном
Адвокаты срочника Рамиля Шамсутдинова через прокуратуру потребовали рассекретить уголовное дело о стрельбе в войсковой части посёлка Горный в Забайкальском крае, сообщает 21 января Ura.ru со ссылкой на юриста Руслана Нагиева, который представляет интересы солдата.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
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РБК: Ольга Васильева не станет частью нового правительства
По словам источников, главным кандидатом на пост министра просвещения в правительстве Михаила Мишустина является глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Здоровье
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Миниситерства здравоохранения Сергей Краевой.
Общество
В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей
В Госдуму внесен законопроект о праве раннего выхода на пенсию для многодетных родителей, имеющих четырех и более детей, передает агентство "Москва".
Технологии
Microsoft начала менять Windows 10
В тестовой сборке Windows 10, для участников тестирования Windows Insiders, уже были внесены изменения на панели задач.
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Происшествия
На Кубани сироту судят за расчистку двора школы от поваленных деревьев
В Апшеронске сироту судят за хищение госсобственности в крупном размере из-за расчистки двора школы от поваленных деревьев.
Армия и оружие
ВСУ за минувшие сутки семь раз нарушили перемирие в ДНР
Биатлон
Губерниев объяснил, почему не зовёт Тихонова в свою передачу
Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о конфликте с четырёхкратным олимпийским чемпионом Александром Тихоновым.
Происшествия
Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена
Экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, завершена.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Общество
В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт
Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Политика
Сенатор Волков решил перейти из Совфеда «на серьезную должность»
Член комитета Совета Федерации по регламенту, сенатор от правительства Калужской области Юрий Волков попросил досрочно прекратить его полномочия, сообщил председатель комитета Вячеслав Тимченко.
Игры
На Reddit показали 6 секунд геймплея Godfal
На интернет-ресурсе Reddit показали шесть секунд геймплея Godfall из ещё неопубликованного трейлера лутер-слэшера.
Армия и оружие
В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Общество
В Египте посчитали «вредным» возвращение чартеров из России
Если проверка окажется финальной, то чартеры из России могут отправиться в конце апреля — начале мая 2020 года.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
Музыка
Эминем побил собственный рекорд скорости читки
Здоровье
В России работают новые правила лечения по полису ОМС
С января 2020 года увеличилось подушевое финансирование на застрахованных россиян.