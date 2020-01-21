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Политика Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генпрокурору Юрию Чайке предложили должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

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Происшествия Адвокаты Шамсутдинова потребовали рассекретить дело стрельбы в Горном Адвокаты срочника Рамиля Шамсутдинова через прокуратуру потребовали рассекретить уголовное дело о стрельбе в войсковой части посёлка Горный в Забайкальском крае, сообщает 21 января Ura.ru со ссылкой на юриста Руслана Нагиева, который представляет интересы солдата.

Технологии Microsoft начала менять Windows 10 В тестовой сборке Windows 10, для участников тестирования Windows Insiders, уже были внесены изменения на панели задач.

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Происшествия Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена Экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, завершена.

Общество В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.

Политика Сенатор Волков решил перейти из Совфеда «на серьезную должность» Член комитета Совета Федерации по регламенту, сенатор от правительства Калужской области Юрий Волков попросил досрочно прекратить его полномочия, сообщил председатель комитета Вячеслав Тимченко.