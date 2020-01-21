Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаКомитеты Совфеда рекомендовали утвердить Краснова на пост генпрокурора

Комитеты Совфеда по конституционному законодательству и по обороне и безопасности рекомендовали палате утвердить кандидатуру заместителя главы СК Игоря Краснова на пост генерального прокурора РФ.
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Комитеты Совета федерации рекомендовали утвердить Краснова генпрокурором

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Комитеты Совфеда одобрили кандидатуру Краснова на пост генпрокурора

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Речь идет, в частности, о портале госуслуг или сайтах государственных органов, служб социальной защиты и медицинских организаций.
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"Европейским союзникам следует воспользоваться поставками энергосырья из США, чтобы добиться энергетической безопасности", - отметил глава Белого дома.
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СМИ предположили будущее Силуанова в новом правительстве

Бывший первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов возможно попадет в новый состав кабмина.
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Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.
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По состоянию на 1 января 2020 года на Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.
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В США ученым из Стэнфордского университета удалось создать первого в мире робота с крыльями из настоящих перьев.
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При пожаре в Томской области погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
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