Футбол

Вести.RuВести.RuКомличенко не переходит в ЦСКА: «Млада Болеслав» отказала армейцам

Нападающий чешского клуба "Млада Болеслав" и сборной России по футболу Николай Комличенко не перейдет в московский ЦСКА. Российский форвард по крайне мере до зимнего трансферного окна останется в своем нынешнем клубе.
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