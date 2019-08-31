Нападающий чешского клуба "Млада Болеслав" и сборной России по футболу Николай Комличенко не перейдет в московский ЦСКА. Российский форвард по крайне мере до зимнего трансферного окна останется в своем нынешнем клубе.

Комличенко не переходит в ЦСКА: «Млада Болеслав» отказала армейцам

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