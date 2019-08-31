Футбол
Вести.RuКомличенко не переходит в ЦСКА: «Млада Болеслав» отказала армейцам
Нападающий чешского клуба "Млада Болеслав" и сборной России по футболу Николай Комличенко не перейдет в московский ЦСКА. Российский форвард по крайне мере до зимнего трансферного окна останется в своем нынешнем клубе.
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Комличенко не перейдет в ЦСКА. «Млада-Болеслав» отказался отпускать игрока в аренду
Sports.ruвчера в 16:22
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 03:40, Вашингтон
Политика
Комитет Рады поддержал отмену депутатской неприкосновенности
"Рекомендовать Верховной раде поданный президентом как неотложный законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов, регистрационный номер 7203 от 30 августа 2019 года принять как закон", - говорится в решении комитета.
ИА Новороссия вчера в 05:05
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Детские хирурги областной клинической больницы №2 в Тюмени удалили у 10-летней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
РИА Новости 03:10
Политика
Чиновницу из Тулуна отстранили от работы
Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.
Газета.Ru 02:24
Музыка
Шуфутинский заявил, что не откажется от песни «3 сентября»
Российский певец Михаил Шуфутинский в беседе с РИА Новости рассказал, что не намерен отказываться от исполнения песни «3 сентября» из-за того, что она превратилась в мем.
NewInform 02:15
Технологии
В «Сколково» предложили принимать законы c использованием big data
Эксперты инновационного центра «Сколково» выступили с предложением оперативной корректировки законов с помощью big data (инструменты и методы для обработки больших массивов структурированных и неструктурированных данных).
REGNUM 02:15
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Технологии
Zyxel представил фильтр IP Reputation
Помимо защиты от 10 самых распространенных типов угроз фильтр помогает отразить атаки ботнетов и Command and Control (C&C). Блокируя IP-адреса в зависимости от уровня угрозы, IP Reputation Filter реализует гранулярную защиту.
IT-World 03:30
Армия и оружие
В России стартует производство нового вертолёта для работ на шельфе
Будет запущен офшорный вариант Ми-171А2 — вертолёт Ми-171А3, который будет соответствовать всем требованиям для работы на шельфе, уже идёт подготовка к его производству, — сказал Белых.
News.ru 02:48
Политика
В Госдуме отреагировали на требования Польши о репарациях
Депутат Госдумы Сергей Железняк прокомментировал высказывание министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака о репарациях после Второй мировой войны.
Московский Комсомолец 02:12
Происшествия
Пострадавшая при теракте в Беслане не получила назначенную ЕСПЧ выплату
Россия выплатила почти всем пострадавшим при захвате заложников в Беслане компенсации, назначенные Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
Телеканал 360° 02:09
Политика
Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
Газета.Ru вчера в 15:06
Теннис
Осака восхищена поведением Медведева на US Open
Спорт-Экспресс 02:15
Политика
Глава МВД Грузии Гахария выдвинут на пост премьер-министра
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра республики.
ТАСС 02:21
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Финансы
Российский рынок открылся слабым ростом индексов
Торги на российском рынке в понедельник открылись ростом индексов на 0,1%, "голубые фишки" показали разнонаправленную динамику.
Интерфакс вчера в 03:31
Происшествия
В Краснодаре вынужденно сел летевший в Анталью самолет
Российская газета 01:41
Финансы
От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
REGNUM 02:32
Культура
Александр Розенбаум после сложной операции попал в реанимацию
OAnews вчера в 07:26
Общество
Трутнев подчеркнул важность выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на торжественном открытии выставки "Улица Дальнего Востока" рассказал, что она призвана показать потенциал региона и достижения в его развитии.
РИА Новости 03:11
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.
Газета.Ru 03:16
Общество
Назван самый опасный город России
Опрос проводился в 200 городах разных регионов России, в нем приняли участие 90 тысяч человек.
Lenta.ru 01:37
Политика
Дата саммита по Донбассу в «нормандском формате» еще не согласована
На встрече помощников лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина) в Берлине, состоявшейся 2 сентября, сроки саммита согласованы не были.
Российская газета 03:28
Общество
Ураган «Дориан» ослабел до третьей категории
Ураган «Дориан» в Атлантическом океане ослабел до третьей категории. Об этом сообщает национальный центр США по слежению за ураганами.
РБК 02:47
Экономика
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на сумму €1,56 млрд
Власти Кипра досрочно погасили предоставленный Россией в 2011 году кредит с балансом €1,58 млрд.
ТАСС вчера в 13:47
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57