Футбол
ЧемпионатКомличенко: о возможном трансфере пока не думаю
Как уже говорил, на своих голах не зацикливаюсь: забил — хорошо, не забил, но команда выиграла — тоже неплохо, забил сам и команда победила — это вообще супер. О своём возможном трансфере пока не думаю, все мысли об оставшихся матчах чемпионата.
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Комличенко забил 10-й гол за «Младу Болеслав» и вышел в лидеры гонки бомбардиров турнира
Sport24.ruвчера в 10:33
«Млада Болеслав» вырвала победу за три минуты, Комличенко прервал трехматчевую безголевую серию
Спорт-Экспрессвчера в 10:35
Три гола за три минуты - волевая победа «Млады Болеслав» с участием Комличенко
Bobsoccerвчера в 10:27
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