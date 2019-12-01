Как уже говорил, на своих голах не зацикливаюсь: забил — хорошо, не забил, но команда выиграла — тоже неплохо, забил сам и команда победила — это вообще супер. О своём возможном трансфере пока не думаю, все мысли об оставшихся матчах чемпионата.

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Комличенко: о возможном трансфере пока не думаю

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