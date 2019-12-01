Футбол
ЧемпионатКомличенко: о возможном трансфере пока не думаю
Как уже говорил, на своих голах не зацикливаюсь: забил — хорошо, не забил, но команда выиграла — тоже неплохо, забил сам и команда победила — это вообще супер. О своём возможном трансфере пока не думаю, все мысли об оставшихся матчах чемпионата.
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Комличенко забил 10-й гол за «Младу Болеслав» и вышел в лидеры гонки бомбардиров турнира
Sport24.ruвчера в 10:33
«Млада Болеслав» вырвала победу за три минуты, Комличенко прервал трехматчевую безголевую серию
Спорт-Экспрессвчера в 10:35
Три гола за три минуты - волевая победа «Млады Болеслав» с участием Комличенко
Bobsoccerвчера в 10:27
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Настя Каменских стала в Украине певицей года
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Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся самых разных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Армия и оружие
Власти Японии покупают остров для проведения учений авиации США
Для американских военных учений власти Японии покупают необитаемый остров.
Политика
Зеленский допустил обсуждение с Путиным транзита газа
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что на встрече лидеров — стран «нормандской четверки» обсудит с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о заключении нового контракта на транзит газа.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Авто
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По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Шоу-бизнес
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Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Происшествия
В Киеве полиция задержала предполагаемых убийц сына депутата облсовета
Киевской полиции удалось задержать подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета и убийстве его сына.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России
Политика
В «Укроборонпроме» считают, что обыгрывают Россию на оружейном рынке
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Политика
Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума независимости
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной проведения референдума о независимости.
Происшествия
Хлопок газа мог спровоцировать пожар в квартире в центре Петербурга
Пожар в квартире в центре Петербурга мог быть вызван хлопком газа, однако спасательные службы о причинах возгорания не распространяются.
Происшествия
ФСИН опровергла сообщения о сокамерниках экс-полковника Захарченко
ФСИН назвала выдумкой информацию о том, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко содержится в мордовской колонии в одном блоке с ВИЧ-инфицированными.
Политика
Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил закрепить в конституции статус единственного государственного языка за русским, сообщили в понедельник в пресс-службе Народного совета ДНР.
Общество
В Крыму закрыли отель Софии Ротару
Villa Sofia закрывается, официальной причиной называют реконструкцию.В СМИ отмечают, что гостиница не приносила доходов своей владелице — певице Софии Ротару.
Экономика
Зарубежные компании не смогли заплатить «налог на Google»
Проблема оказалась в том, что иностранные компании уплачивают налог со своих счетов в зарубежных банках, а в стандартных формах поручений по международной банковской системе SWIFT не предусмотрено такое количество цифр, как в корреспондентских счетах в России и кодах бюджетной классификации (по 20 цифр в каждом).
Происшествия
В Москве началась новая волна сообщений о минированиях
В июне по Москве прокатилась волна сообщений о минировании.
Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
Армия и оружие
Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т передан Минобороны РФ
Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т передан Министерству обороны РФ.
Армия и оружие
Сирийский опыт: появилось новое фото ракетно-пушечного «Урана-9»
Российский многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", как и многие новейшие образцы отечественных вооружений, прошел проверку Сирией.
Армия и оружие
СМИ: китайский истребитель пятого поколения дешевле российских Су-57 и Су-35
Шоу-бизнес
Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина стала получать угрозы
«Мисс Москва-2015» хочет, чтобы король Малайзии Мухаммад V платил ей алименты, несмотря на то, что мужчина отказывается признавать ребенка.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Музыка
Андрей Разин нашел солиста для группы «Ласковый май»
Летом 2019 года продюсер Андрей Разин объявил о начале конкурса на место солиста в группе «Ласковый май».
Общество