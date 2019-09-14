Футбол
RT на русскомКомличенко оформил дубль в матче чемпионата Чехии по футболу
Российский форвард клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко помог своей команде победить в матче девятого тура чемпионата Чехии. В домашней игре с «Пршибрам» россиянин оформил дубль, отличившись на 44-й и 51-й минутах.
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Космос
Спутник системы ГЛОНАСС вернули на орбиту после техобслуживания
Российский спутник «Глонасс-М» №731 после технического обслуживания введен в состав орбитальной группировки, сообщает 13 сентября пресс-служба Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.
REGNUM вчера в 05:21
Футбол
«Манчестер Сити» уступил «Норвичу», потерпев первое поражение в АПЛ
"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в текущем чемпионате и в следующем матче 21 сентября примет "Уотфорд".
РИА Новости 14:46
Политика
Помпео обвинил Иран в причастности к атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран стоит за атаками на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников.
RT на русском 16:43
Происшествия
Число жертв ДТП под Ярославлем возросло до восьми
Число погибших в результате ДТП в Ярославской области возросло до восьми, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональные власти.
Известия 14:42
Религия
В РПЦ назвали зарплаты священников
Кроме зарплаты, священник может получать пожертвования за совершение так называемых треб.
Российская газета 16:17
Шоу-бизнес
Вместо свадьбы Ксении Собчак Максим Виторган проводит время с их сыном
Стоит отметить, что после развода Максим Виторган и Ксения Собчак сохранили хорошие отношения поэтому, возможно, отсутствию экс-супруга и сына на свадьбе есть некое логическое объяснение.
Bimru.ru вчера в 05:09
Здоровье
Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк
РИА Новости 08:17
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 03:15
Космос
МКС увеличила высоту своей орбиты на километр
Ранее в ЦНИИмаш сообщили РИА Новости, что двигатели модуля "Звезда" проработают 39,5 секунды, в результате чего средняя высота орбиты МКС увеличится на 1,05 километра и составит 416,2 километра.
РИА Новости 14:58
Шоу-бизнес
Андрей Разин: «Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней»
На днях продюсер группы "Ласковый май" связался с клиникой, в которой лежит Заворотнюк.
Актуальные Новости 08:13
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Со слов главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация в Сирии возвращается в мирное русло, сохраняются лишь отдельные очаги напряженности на территориях, неподконтрольных правительству САР, например, в Идлибе и на восточном берегу реки Евфрат.
Инфорос вчера в 01:11
Политика
Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России
По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.
Коммерсантъ 10:56
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 04:39
Авто
Дилеры предложили ввести в России сертификацию автосервисов
Ассоциация автодилеров (РОАД) предлагает ввести систему сертификации автосервисов в зависимости от степени их технической оснащенности и квалификации сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ассоциации.
За рулем вчера в 11:30
Футбол
Семин позвал в «Локомотив» школьника с прической Ибрагимовича
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поддержал школьника Прохора Ильиных, которого осудили за прическу в стиле Златана Ибрагимовича.
Матч ТВ вчера в 08:07
Экономика
Россию залили иностранными деньгами: переводы из Латвии выросли в разы
За первое полугодие 2019 года граждане Великобритании, Латвии, США и Абхазии отправили физическим лицам из нашей страны в десятки раз больше средств, чем в январе–июне 2018 года.
Московский Комсомолец вчера в 11:54
Шоу-бизнес
Кураев о венчании Собчак и Богомолова: Жаль, красивый был храм
Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.
Росбалт вчера в 15:30
Транспорт
Правительство утвердило список платных участков ЦКАД
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень платных участков Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).
REGNUM 12:10
Здоровье
Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака
На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.
Российская газета 09:00
Шоу-бизнес
Собчак назвала свою свадьбу частью деконструированного шапито
Телеведущая Ксения Собчак назвала свою свадьбу с режиссером Константином Богомоловым частью "деконструированного шапито" и "абсурдом в абсолюте".
Газета.Ru 14:23
Экономика
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru вчера в 05:07
Космос
Китай успешно запустил три спутника
Китай при помощи ракеты-носителя Long March 4B успешно вывел на орбиту три спутника, передаёт «Синьхуа».
RT на русском 12 сентября в 01:23
Транспорт
Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов
РИА Новости вчера в 12:17
Политика
Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса
Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
РИА Новости 11:43
Происшествия
Польский турист погиб в Армении после нападения медведя
В Армении при восхождении на гору Арагац на двух польских туристов напал медведь. В результате один человек погиб, передает издание News.am.
РБК 13:58
Политика
Председатель ОБСЕ заявил о приверженности минскому и нормандскому форматам
Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак заявил в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) о приверженности минскому и нормандскому форматам.
Политика Сегодня 14:48
Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для потребителей на 3,4%
Украинская компания «Нафтогаз» сообщила о снижении цены на природный газ для потребителей на 3,4% в сентябре.
RT на русском 12 сентября в 10:54
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов увеличил преимущество хозяев в матче 9-го тура чемпионата России с «Арсеналом».
Спорт-Экспресс вчера в 14:51
Происшествия
На Алтае произошло сильное землетрясение
В пресс-службе МЧС республики Алтай сообщили, что 13 сентября в 11:15 по местному времени в 30 километрах от села Акташ было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3.
Московский Комсомолец вчера в 02:45
Космос
Черная дыра в центре нашей галактики становится все более голодной
Одна из гипотез о повышенной активности состоит в том, что звезда под названием S0-2 приблизилась к черной дыре летом 2018 года и запустила большое количество газа, которое достигло черной дыры в этом году.
ГЛАС.RU 12 сентября в 07:13