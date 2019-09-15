Футбол

RT на русскомRT на русскомКомличенко оформил дубль в матче чемпионата Чехии по футболу

Российский форвард клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко помог своей команде победить в матче девятого тура чемпионата Чехии. В домашней игре с «Пршибрам» россиянин оформил дубль, отличившись на 44-й и 51-й минутах.
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Млада

Ставка TV12 сентября в 06:01

Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» занять третье место в чемпионате Чехии

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Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» разгромить «Пршибрам»

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Дубль Комличенко помог «Младе» подняться на третье место чемпионата Чехии

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«Млада Болеслав» разгромила «Пршибрам», Комличенко оформил дубль

Sport24.ru19:22

Комличенко сделал дубль в матче чемпионата Чехии. У него 7 мячей в 5 играх

Sports.ru14:57

Дубль Комличенко помог «Младе» подняться на третье место чемпионата Чехии

Sportbox.RU13:02
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