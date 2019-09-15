Футбол
RT на русскомКомличенко оформил дубль в матче чемпионата Чехии по футболу
Российский форвард клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко помог своей команде победить в матче девятого тура чемпионата Чехии. В домашней игре с «Пршибрам» россиянин оформил дубль, отличившись на 44-й и 51-й минутах.
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Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины
Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии.
РБК 06:15
Политика
Председатель ОБСЕ заявил о приверженности минскому и нормандскому форматам
Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак заявил в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) о приверженности минскому и нормандскому форматам.
Политика Сегодня 14:48
Политика
Киев отказался от полной амнистии участников конфликта в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не собираются реализовывать пункт Минских соглашений, касающийся предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 16:38
Космос
Илон Маск ускорил запуск космического интернета и начал с США
В результате, SpaceX сможет начать предоставлять доступ к широкополосному интернету на юге США уже в конце 2020 года к концу следующего сезона ураганов, а в других регионах США — к началу следующего сезона ураганов.
Ferra 12:52
Политика
Сноуден захотел получить убежище во Франции
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что хочет получить убежище во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:38
Футбол
«Интер» обыграл на своем поле «Удинезе»
В следующем туре Интер в гостях сыграет против Милана, а Удинезе на своем поле встретится с Брешией.
Советский спорт 16:46
Здоровье
Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк
"Главная сложность глиобластомы заключается в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры нельзя", — объяснил специалист.
РИА Новости 08:17
Единоборства
Благотворительный фонд Порье поблагодарил Хабиба за пожертвование
Невские Новости 07:44
Транспорт
В Москве прошёл парад городской техники
Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.
RT на русском 14:01
Общество
Названы простые способы профилактики рака кишечника
Известия вчера в 12:47
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Гаджеты
Microsoft дает $650 за отказ от iPhone ради Samsung
Microsoft предлагает пользователям сдать свой айфон и занять сторону новинок Samsung.
The GEEK вчера в 03:11
Гаджеты
«Умные» очки от Huawei и Gentle Monster поступили в продажу
Стартовали продажи «умных» очков Huawei EyeWear.
Ридус вчера в 10:11
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 04:39
Происшествия
Ространснадзор начал проверку ДТП под Ярославлем
RT на русском 18:38
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Фигурное катание
Щербакова чисто исполнила четверной лутц на турнире в Италии
На турнире серии Челленджер Lombardia Trophy, который прошел в Италии, победительницей стала 15-летняя ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова.
Газета.Ru 15:47
Религия
В РПЦ назвали зарплаты священников
Кроме зарплаты, священник может получать пожертвования за совершение так называемых треб.
Российская газета 16:17
Происшествия
Пять человек пострадали из-за взрыва самогонного аппарата в Ангарске
Уточняется, что причиной возгорания стал взрыв на втором этаже дома. По предварительным данным, произошел взрыв самогонного аппарата.
Газета.Ru 15:27
Шоу-бизнес
Анонсировано заявление Анастасии Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк, расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов.
NewsFrol вчера в 09:27
Космос
Космический отель с искусственной гравитацией откроют в 2025 году
Согласно расчетам создателей, заведение сможет принять до 400 человек. Ожидается, что отель будет готов к 2025 году.
Кубань 24 12 сентября в 17:03
Происшествия
Из особняка Черчилля украли золотой унитаз
РИА Новости 08:47
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:59
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Происшествия
Польский турист погиб в Армении после нападения медведя
В Армении при восхождении на гору Арагац на двух польских туристов напал медведь. В результате один человек погиб, передает издание News.am.
РБК 13:58
Кино
В Сети появился первый кадр финального сезона «Сверхъестественного»
В Сети появился первый кадр финального, 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
Известия вчера в 09:06
Политика
Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости 03:05
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 12 сентября в 04:19