Футбол
RT на русскомКомличенко оформил дубль в матче чемпионата Чехии по футболу
Российский форвард клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко помог своей команде победить в матче девятого тура чемпионата Чехии. В домашней игре с «Пршибрам» россиянин оформил дубль, отличившись на 44-й и 51-й минутах.
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Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» занять третье место в чемпионате Чехии
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