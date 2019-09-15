Российский форвард клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко помог своей команде победить в матче девятого тура чемпионата Чехии. В домашней игре с «Пршибрам» россиянин оформил дубль, отличившись на 44-й и 51-й минутах.

Комличенко оформил дубль в матче чемпионата Чехии по футболу

Футбол Владимир Быстров: «Я бы и 5 миллионов за Крала не дал» Если человек стоит 1 миллион, а через год его покупают за 12, я считаю, что этот человек должен, как минимум, творить чудеса на поле.

Политика Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Общество Гороскоп на 15 сентября: Рыбам удастся воплотить задуманное Тельцам звезды рекомендуют проанализировать произошедшие с ними в сентябре события: важно отметить, что не удалось сделать из запланированного.

Политика Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Шоу-бизнес Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить болезнь О состоянии здоровья популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк постоянно поступают противоречивые сведения.

Шоу-бизнес Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк.

Здоровье Названы простые средства, помогающие снижать высокое давление Стало известно, что снижать высокое давление помогают не только лекарства.

Армия и оружие ЦРУ рассекретило документы об использовании животных для шпионажа Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных для шпионажа против Советского Союза.

Экономика Bloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года.

Политика Зеленский пообещал бороться за возвращение Крыма По словам украинского лидера, существует «несколько форматов, несколько идей» по решению вопроса, однако озвучивать их президент Украины отказался, отметив, что будет бороться за возвращение Крыма «не только словами».

Здоровье Названы пять опасных причин онемения в пальцах рук Врачи рассказали, о каких опасных болезнях может свидетельствовать онемение пальцев рук.

Единоборства ММА. Гэтжи нокаутировал Серроне, Крылов проиграл Тейшейре This time, the lamb is Donald "Cowboy" Cerrone. pic.twitter.com/VgYzlXBHge — Kyle Johnson (@VonPreux) 15 сентября 2019 г. Во втором по значимости бою канадского турнира российский полутяжеловес Никита Крылов вышел против бразильца Гловера Тейшейры.

Авто Hongqi представил во Франкфурте две новинки На своем стенде во Франкфурте китайский автомобильный бренд представил две концепции: электрический кроссовер Hongqi E115 и гибридный суперкар S9.

Политика Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией "Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", — написал парламентарий в твиттере.

Энергетика США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти.

Происшествия Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском В Челябинской области в подвале частного дома погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Шоу-бизнес Супруг и мать Анастасии Заворотнюк приехали в больницу 13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга.

Происшествия Пятиэтажка загорелась при взрыве самогонного аппарата в Ангарске Пожар возник в одном из домов Ангарска из-за взрыва самогонного аппарата.

Футбол «Барселона» разгромила «Валенсию» в отсутствии Месси Футбольный клуб «Барселона» обыграл с разгромным счетом команду «Валенсия» в матче четвертого тур испанской Примеры.

Наука Новый автомобильный детектор обнаруживает скрытые под асфальтом мины по вибрации Для обнаружения мин детектор используется в сочетании с источником волн. Из-за них грунт начинает вибрировать.

Политика Ушаков не исключил встречу в «нормандском формате» в октябре Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что встреча в «нормандском формате» может состояться в Париже в октябре.

Музыка Юрий Лоза раскритиковал творчество Билли Айлиш и Монеточки Российский певец и композитор Юрий Лоза подверг критике американскую исполнительницу Билли Айлиш и российскую артистку Монеточку.

Авто Toyota экспериментирует с электромобилем Prius на солнечных батареях Вдохновленные новыми ультратонкими солнечными панелями, разработанными для спутников, участники проекта, возглавляемого Toyota Motor, экспериментируют с электромобилем Prius.

Религия В РПЦ назвали зарплаты священников Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.