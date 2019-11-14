Форвард ФК «Млада Болеслав» и сборной России Николай Комличенко рассказал о том, как сорвался его переход в «Галатасарай» в минувшее трансферное окно. По его словам, им интересовались пять лучших клубов Турции.

Комличенко рассказал о несостоявшемся переходе в «Галатасарай»

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