Футбол
ProstoProSportКомличенко рассказал о несостоявшемся переходе в «Галатасарай»
Форвард ФК «Млада Болеслав» и сборной России Николай Комличенко рассказал о том, как сорвался его переход в «Галатасарай» в минувшее трансферное окно. По его словам, им интересовались пять лучших клубов Турции.
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Происшествия
Студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска. Прямой эфир
Армия и оружие
Американские В-52 «атаковали» базу российских подлодок
На сей раз рейс тройки В-52 проходил вблизи важных баз ВМФ России, бомбардировщики зашли намного глубже в международное воздушное пространство.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова захотела соревноваться с мужчинами
Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова заявила, что хотела бы соревноваться с мужчинами, так как они могут исполнять четверные прыжки в короткой программе.
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Футбол
«Рубин» заинтересован в полузащитнике «Краснодара»
По информации "Чемпионата", "Рубин" заинтересован в полузащитнике "Краснодара" Юнесе Намли.
Наука
В Саккаре найдено древнее подземелье, построенное не египтянами
Находка была сделана во время раскопок на восточном скалистом уступе северного плато Саккары. Там расположен древний некрополь.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Происшествия
Князь Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге
Наследник Дома Романовых, Великий князь Георгий Романов, попал в автомобильную аварию в Санкт-Петербурге в четверг.
Политика
Следователи опубликовали записи «перехваченных» переговоров по делу MH17
Объединенная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием гибели рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года, опубликовала записи переговоров, которые, как утверждается, вели ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и представители России.
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Общество
Сведения о тяжелом состоянии Армена Джигарханяна не подтвердились
Напомним, в августе Джигарханян был госпитализирован и вскоре после профилактики выписан.
Происшествия
Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны
Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности.
Шоу-бизнес
Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»
Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Политика
Коломойский призвал власти Украины восстановить отношения с Россией
По словам Коломойского, Россия в любом случае сильнее Украины, поэтому, как подчеркнул олигарх, Киеву нужно улучшать отношения с Москвой.
Происшествия
В Ставропольском крае задержали напавшего с ножом на детей мужчину
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Ставропольском крае после того, как он с ножом пытался напасть на детей на детской площадке, а также угрожал убийством учительнице.
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Общество
Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»
Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Футбол
Украина - Эстония: прогноз Лео Васильева 14 ноября 2019
Жду уверенную победу сборной Украины.
Культура
Самым сексуальным мужчиной мира назван Джон Ледженд
Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной в мире певца Джона Ледженда.
Здоровье
Врач рассказал о вреде свеклы при заболеваниях
Свекла считается крайне полезной, но при некоторых болезнях ее лучше исключить из своего рациона, заявляют специалисты.
Кино
Киану Ривз стал полынью в трейлере «Губки Боба 3»
Политика
Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС
Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Экономика
Индекс потребительского доверия в России достиг максимума с 2015 года
Индекс потребительского доверия в России вырос до максимального уровня с 2015 года, подтверждает исследование The Conference Board в сотрудничестве с Nielsen.
Общество
В Минфине заявили, что новая пенсионная система не будет обязательной
Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из ее возможных участников, это принципиальная позиция, которая будет сохранена и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который является одним из разработчиков системы.