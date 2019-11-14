Футбол
Спорт день за днемКомличенко шел за Дзюбой и Фалькао в трансферном списке «Галатасарая»
Форвард сборной России и чешской «Млады» Николай Комличенко рассказал, в каких клубах мог оказаться в летнее трансферное окно. В прошлом сезоне Комиличенко стал лучшим нападающим чешского чемпионата, завбив 29 мячей.
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Политика
Додон привел к присяге новое правительство Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон привел к присяге новое правительство республики во главе с премьер-министром Ионом Кику.
Хоккей
Ак Барс — Трактор 3:1 (2-й перерыв)
Политика
Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря
Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Общество
Рассекречено дело эстонских карателей под Псковом
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Политика
Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах
Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Общество
Дмитрий Медведев прокомментировал стрельбу в колледже в Благовещенске
Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал инцидент, произошедший в колледже в Благовещенске.
Политика
Лукашенко отказался считать Белоруссию нахлебницей России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусы не являются для России "нахлебниками".
Футбол
Минспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам.
Общество
Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили
Владелец зоопарков "Тайган" и "Сказка" в Крыму Олег Зубков сообщил, что в случае принятия судом решения о закрытии его зоопарка он будет вынужден оптимизировать численность медведей, в том числе уничтожить часть животных.
Происшествия
В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых
В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Политика
Пелоси заявила о доказательствах взяточничества Трампа
Обвинения против президента США Дональда Трампа во взяточничестве подтвердились в ходе дачи показаний временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора и заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента на первых публичных слушаниях по импичменту президента.
Шоу-бизнес
Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом
31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.
Космос
Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы
Ученые из Самары разрабатывают космический солнечный парусник, который обгонит скоростные зонды и сможет добраться до самых удаленных уголков космоса.
Общество
Венеция переживает сильнейшее за полвека наводнение
Наводнение в Венеции достигло второго рекордного показателя. Уровень воды составил 187 сантиметров, сообщают местные СМИ.
Шоу-бизнес
Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе
Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе Дмитрий Тарасов отправился на отдых с Анастасией Костенко и дочкой.
Политика
В Бразилии проходит встреча лидеров БРИКС
Российский лидер Владимир Путин участвует во встрече глав государств и правительств стран - участниц БРИКС, передает корреспондент The Moscow Post.
Политика
Следствие по делу MH17 обратилось к свидетелям
Общество
Врачи не смогли удалить весь синтол из бицепсов Рук-Базук
Врачи не смогли удалить весь синтол из рук российского блогера Кирилла Терешина, известного как Руки-Базуки, сообщает "Чемпионат.com".
Общество
Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне
Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Культура
Disney удалил Майкла Джексона из «Симпсонов»
В первом эпизоде третьего сезона "Совершенно безумный папа", вышедшем в 1991 году, Майкл Джексон озвучит пациента психиатрической лечебницы, уверенного, что он является поп-королем.
Армия и оружие
Над районом учений российских подлодок заметили разведчиков НАТО
Происшествия
Князь Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге
Наследник Дома Романовых, Великий князь Георгий Романов попал в автомобильную аварию в Санкт-Петербурге в четверг.
Культура
HBO может представить продолжение сериала «Друзья»
Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».