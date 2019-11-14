Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемКомличенко шел за Дзюбой и Фалькао в трансферном списке «Галатасарая»

Форвард сборной России и чешской «Млады» Николай Комличенко рассказал, в каких клубах мог оказаться в летнее трансферное окно. В прошлом сезоне Комиличенко стал лучшим нападающим чешского чемпионата, завбив 29 мячей.
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«Я шел под третьим номером, Дзюба под вторым, Фалькао первый». Комличенко — откровенно о трансферах

Sport24.ru07:15

Форвард сборной России: Дзюба мог оказаться в Турции

РИА Новости10:34

Комличенко шел за Дзюбой и Фалькао в трансферном списке «Галатасарая»

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Комличенко рассказал о несостоявшемся переходе в «Галатасарай»

ProstoProSport09:26
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Додон привел к присяге новое правительство Молдавии

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Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря

Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
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Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Рассекречено дело эстонских карателей под Псковом

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В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
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Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
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Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
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Общество

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Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Газета.Ru 06:21
Общество

Дмитрий Медведев прокомментировал стрельбу в колледже в Благовещенске

Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал инцидент, произошедший в колледже в Благовещенске.
Регион online 05:00
Происшествия

В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе, есть пострадавшие

РИА Новости 11:39
Политика

Лукашенко отказался считать Белоруссию нахлебницей России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусы не являются для России "нахлебниками".
Московский Комсомолец 05:48
Футбол

Минспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам.
RT на русском 11:57
Общество

Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили

Владелец зоопарков "Тайган" и "Сказка" в Крыму Олег Зубков сообщил, что в случае принятия судом решения о закрытии его зоопарка он будет вынужден оптимизировать численность медведей, в том числе уничтожить часть животных.
РИА Новости 11:31
Происшествия

В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых

В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Российская газета 11:50
Политика

Пелоси заявила о доказательствах взяточничества Трампа

Обвинения против президента США Дональда Трампа во взяточничестве подтвердились в ходе дачи показаний временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора и заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента на первых публичных слушаниях по импичменту президента.
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Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом

31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.
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Космос

Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы

Ученые из Самары разрабатывают космический солнечный парусник, который обгонит скоростные зонды и сможет добраться до самых удаленных уголков космоса.
Рамблер 07 ноября в 19:01
Общество

Венеция переживает сильнейшее за полвека наводнение

Наводнение в Венеции достигло второго рекордного показателя. Уровень воды составил 187 сантиметров, сообщают местные СМИ.
Sputnik Литва вчера в 04:40
Шоу-бизнес

Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе

Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе Дмитрий Тарасов отправился на отдых с Анастасией Костенко и дочкой.
Экспресс газета 01:24
Политика

В Бразилии проходит встреча лидеров БРИКС

Российский лидер Владимир Путин участвует во встрече глав государств и правительств стран - участниц БРИКС, передает корреспондент The Moscow Post.
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Политика

Следствие по делу MH17 обратилось к свидетелям

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Врачи не смогли удалить весь синтол из бицепсов Рук-Базук

Врачи не смогли удалить весь синтол из рук российского блогера Кирилла Терешина, известного как Руки-Базуки, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 11:28
Общество

Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне

Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Газета.Ru 03:05
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Disney удалил Майкла Джексона из «Симпсонов»

В первом эпизоде третьего сезона "Совершенно безумный папа", вышедшем в 1991 году, Майкл Джексон озвучит пациента психиатрической лечебницы, уверенного, что он является поп-королем.
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Над районом учений российских подлодок заметили разведчиков НАТО

РЕН ТВ 11 ноября в 13:10
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Князь Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге

Наследник Дома Романовых, Великий князь Георгий Романов попал в автомобильную аварию в Санкт-Петербурге в четверг.
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Политика

Протестующие перекрыли движение в центре Тбилиси

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HBO может представить продолжение сериала «Друзья»

Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru 12 ноября в 20:16
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Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
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