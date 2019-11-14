Форвард сборной России и чешской «Млады» Николай Комличенко рассказал, в каких клубах мог оказаться в летнее трансферное окно. В прошлом сезоне Комиличенко стал лучшим нападающим чешского чемпионата, завбив 29 мячей.

Комличенко шел за Дзюбой и Фалькао в трансферном списке «Галатасарая»

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