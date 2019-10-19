Футбол
Спорт-ЭкспрессКомличенко снова забил, «Млада Болеслав» обыграла «Фастав»
«Млада Болеслав» в гостях одержала победу над «Фаставом» (2:0) в матче 13-го тура чемпионата Чехии. В составе «Млады» отличился российский нападающий Николай Комличенко и хавбек Павел Буха. 24-летний Комличенко вышел в стартовом составе «Млады» и провел на поле 87 минут.
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Спорт
IBU: союз биатлонистов России не выполнил условия для восстановления
Союз биатлонистов России (СБР) не выполнил всех условий для восстановления своего статуса, 19 октября заявили в Международном союзе биатлонистов (IBU) в ходе конгресса организации в Мюнхене.
Красная весна 10:52
Политика
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Меркель
В телефонном разговоре президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель стороны подтвердили важность соблюдения Минских соглашений и договоренностей, достигнутых во время встреч стран «нормандского формата».
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Шоу-бизнес
Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка»
Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
iReactor вчера в 06:16
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Зенит — Ростов 6:1
РИА Новости 14:00
Происшествия
15 человек погибли после прорыва дамбы в Красноярском крае
15 человек погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае, 19 октября сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Красная весна 05:55
Происшествия
Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро
Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».
RT на русском 04:44
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NASA показало фото необычной спиральной галактики
NASA показало фотографию спиральной галактики NGC 4380, которая похожа на «портал в другое измерение».
МИР 24 10:28
Футбол
Футболисты мексиканского клуба устроили акцию протеста во время матча
Говорит Москва 12:29
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Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
News.ru вчера в 18:59
Общество
В России хотят запретить пластиковые пакеты
Полный запрет на продажу пластиковых пакетов может быть введён в России, пишет 18 октября газета «Известия».
REGNUM 17 октября в 22:51
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Политика
Парламент Британии проголосовал за отсрочку Brexit
Члены Палаты общин британского парламента проголосовали за отсрочку Brexit, приняв соответствующую поправку.
Газета.Ru 10:06
Политика
Законы об амнистии участников войны в Донбассе приняла Украина
Русская Планета вчера в 06:43
Футбол
«Тамбов» принял отставку главного тренера команды Григоряна
RT на русском 11:11
Армия и оружие
Каратели активно самоуничтожаются и превращаются в «зомби»: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшую неделю по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
Rusvesna.su вчера в 23:19
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
РИА Новости вчера в 18:14
Армия и оружие
В США назвали самый опасный военный корабль РФ
Американские эксперты считают его самым мощным и опасным военным судном России, которое может нанести вред любому противнику.
Дни24 05:36
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Общество
Россия передаст Сербии лист из Евангелия в обмен на картины Рериха
Россия передаст Белграду Петербургский лист Мирославова Евангелия в обмен на картины Николая Рериха.
РБК 12:08
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 16 октября в 11:57
Политика
США вводят пошлины на европейские товары
В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Вести.Ru 17 октября в 22:38
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян связан со снижением инфляции, а также снижением процентов по потребительским кредитам, заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.
Rambler News Service 08:40
Общество
Telegram заявил о готовности отложить запуск собственной криптовалюты
Mossovetinfo.ru – Адвокаты компании Telegram Group Inc. заявили о готовности компании отложить запуск блокчейн-платформы TON и собственной криптовалюты Gram на пять месяцев для решения всех юридических вопросов, соответствующие материалы поступили в электронную базу суда Южного округа штата Нью-Йорк.
Моссовет 17 октября в 04:58
Единоборства
Нурмагомедов в соцсетях вступил в перепалку с Макгрегором
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и экс-обладатель титула Конор Макгрегор вступили в перепалку посредством социальных сетей.
RT на русском 13:23
Шоу-бизнес
Катя Гордон попала в серьезное ДТП
Отечественная телеведущая и юрист Катя Гордон попала в серьезное ДТП.
Актуальные Новости вчера в 10:26
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян родила дочку
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
РИА Новости 09:34
Кино
В Краснодаре начались съемки фильма с участием Хабенского и Нагиева
Из известных артистов в съемках фильма примут участие Дмитрий Нагиев и Константин Хабенский. Также съемки пройдут в России, Китае и США.
Регион online 06:18
Космос
Бывшим ученым NASA сделано заявление о присутствии жизни на Марсе
В городе R 17 октября в 02:25
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала, на кого похож сын Ксении Собчак
Ксения Собчак несколько часов назад опубликовала в своем микроблоге фотографию подросшего сына Платона, рождённого в её браке с Максимом Виторганом.
Bimru.ru вчера в 09:10
Происшествия
Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам
По его данным, мать продавала девочку педофилам.
Lenta.ru 10:53