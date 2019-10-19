Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКомличенко снова забил, «Млада Болеслав» обыграла «Фастав»

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«Млада Болеслав» в гостях одержала победу над «Фаставом» (2:0) в матче 13-го тура чемпионата Чехии. В составе «Млады» отличился российский нападающий Николай Комличенко и хавбек Павел Буха. 24-летний Комличенко вышел в стартовом составе «Млады» и провел на поле 87 минут.
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