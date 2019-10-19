Футбол
Спорт-ЭкспрессКомличенко снова забил, «Млада Болеслав» обыграла «Фастав»
«Млада Болеслав» в гостях одержала победу над «Фаставом» (2:0) в матче 13-го тура чемпионата Чехии. В составе «Млады» отличился российский нападающий Николай Комличенко и хавбек Павел Буха. 24-летний Комличенко вышел в стартовом составе «Млады» и провел на поле 87 минут.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Комличенко забил победный гол «Млады» и упрочил лидерство в бомбардирской гонке
Sportbox.RUвчера в 12:24
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 01:05, Ашберн
Политика
Дмитрий Медведев прибыл в Сербию с официальным визитом
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
Общество
Forbes: Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей
Семь российских компаний вошли в рейтинг из 500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista.
Происшествия
После прорыва дамбы в Красноярском крае задержали директора артели
Гендиректора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае, задержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России
Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
В правительство внесут законопроект, дающий Росстандарту право контрольных закупок на недолив топлива.
Шоу-бизнес
64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку
Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Шоу-бизнес
Лобода показала новое фото с солистом Rammstein
Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанное во время празднования 37-летия.
Космос
Спутник Сатурна Титан может решить загадку Солнечной системы
В растянутых дюнных полях на спутнике Сатурна Титане ученые заметили странности Эти дюны полны соединений, называемых полициклическими ароматическими углеводородами.
Энергетика
Силуанов: Россия выстоит перед резким падением цен на нефть
Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что наша страна может выстоять даже перед резким падением цен на нефть – с помощью накопленного золотого резерва, который в настоящее время составляет более 7 процентов ВВП.
Общество
Россияне едят слишком много яиц
Аналитики Sberbank CIB сообщают, что один житель России потребляет 280 яиц в год при норме 260 яиц.
Политика
Путин провел телефонные переговоры с Меркель
Технологии
Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до Windows 10
Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.
Хоккей
«Салават Юлаев» в первом «Зелёном дерби» сезона обыграл «Ак Барс»
Экономика
Финансирование мусорной реформы из бюджета сократится
В первую очередь правительство намерено сэкономить на реформе обращения с отходами, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, а именно на инвестициях в строительство перерабатывающих мощностей.
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян
"Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Армия и оружие
Крейсер «Юрий Долгорукий» назвали в США «оружием Судного дня»
Американский журнал The National Interest написал, что атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» — «настоящее оружие Судного дня».
Происшествия
Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине
Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
Шоу-бизнес
Волочкова надела платье не по размеру с глубоким декольте
Платье оказалось большим, а вырез слишком глубоким.
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Общество
В России могут обязать банки проверять телефонные номера клиентов
В правительстве предлагают обязать банки проверять номера телефонов клиентов для верификации паспортных данных.
Политика
Трамп отказался от идеи провести саммит G7 на своем курорте
Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 на своем курорте в Майами (штат Флорида).
Авто
Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей
Происшествия
В Екатеринбурге обрушился грунт, двое рабочих оказались под завалами
В Екатеринбурге двое рабочих оказались под завалами после обрушения грунта.
Кино
В Краснодаре начались съемки фильма с Нагиевым и Хабенским
Космос
Планеты у других звезд оказались похожи на Землю составом
Армия и оружие