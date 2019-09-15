Футбол
Вести.RuКомличенко затащил «Младу Болеслав» в тройку лидеров в Чехии
Наш нападающий забил два гола в игре своей команды против "Пршибрама" и в итоге "Млада" одержала очередную крупную победу – 6:0. В нынешнем сезоне Комличенко просто феерит в составе команды и уже забил семь мячей в пяти матчах национального чемпионата, возглавляя бомбардирскую гонку турнира.
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Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» занять третье место в чемпионате Чехии
Спорт-Экспрессвчера в 14:31
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:14, Вашингтон
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Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.
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Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Майка Помпео по делам Европы и Евразии Филип Рикер 17-18 сентября посетит Москву.
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Московский Комсомолец 13 сентября в 10:41
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Названы два сценария начала ядерной войны России и США
Война с использованием ядерного оружия между Россией и США может начаться по двум наиболее вероятным сценариям.
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Сегодня в Кемерове открылся сквер, построенный на месте ТРЦ "Зимняя вишня", где 25 марта 2018 года при пожаре погибло 60 человек.
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Какие 3 знака зодиака встретят свою половинку в 2019 году
В ближайшее время представители некоторых знаков зодиака обретут любовь, утверждают астрологи.
Волгоградская правда вчера в 04:54
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
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Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 13 сентября в 08:16
Политика
В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
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РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом
Россия сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без заключения контракта с Киевом.
Газета.Ru 07:02
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Эксперты назвали точный курс доллара и евро на неделю
За прошлую неделю российский рубль прибавил 2.3% к доллару и 1.7% к евро, несмотря на снижение нефти почти на 2%. Как считает команда аналитиков FxPro, это явное свидетельство того, что нацвалюте удается сосредоточиться на позитивных новостях.
Свободная Пресса вчера в 11:03
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В беседе с корреспондентом «URA.RU» политик заявил, что не видит в поступке светской львицы ничего особенного и не согласен с православными активистами, которые усмотрели в танце Собчак действия, оскорбляющие чувства верующих.
URA.Ru 04:38
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Волейбол
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Космос
НАСА опубликовала новое видео колец Сатурна
На снимке, сделанном Сатурном в 2018 году, Хаббл запечатлел сильный шторм в северной полярной области, но на снимке 2019 года он исчез.
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Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ
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Болельщик «Енисея» прервал голодовку, которая продолжалась две недели
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