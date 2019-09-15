Футбол

Вести.RuВести.RuКомличенко затащил «Младу Болеслав» в тройку лидеров в Чехии

Наш нападающий забил два гола в игре своей команды против "Пршибрама" и в итоге "Млада" одержала очередную крупную победу – 6:0. В нынешнем сезоне Комличенко просто феерит в составе команды и уже забил семь мячей в пяти матчах национального чемпионата, возглавляя бомбардирскую гонку турнира.
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Млада

Ставка TV12 сентября в 06:01

Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» занять третье место в чемпионате Чехии

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Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» разгромить «Пршибрам»

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Комличенко оформил дубль в матче против «Пршибрама»

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