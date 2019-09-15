Футбол
Вести.RuКомличенко затащил «Младу Болеслав» в тройку лидеров в Чехии
Наш нападающий забил два гола в игре своей команды против "Пршибрама" и в итоге "Млада" одержала очередную крупную победу – 6:0. В нынешнем сезоне Комличенко просто феерит в составе команды и уже забил семь мячей в пяти матчах национального чемпионата, возглавляя бомбардирскую гонку турнира.
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Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» занять третье место в чемпионате Чехии
Спорт-Экспрессвчера в 14:31
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:34, Вашингтон
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