Общество

Газета.RuГазета.RuКомментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Комментарий на YouTube впервые в истории сайта собрал больше миллиона лайков. Речь идет о комментарии Сета Эвермана под клип на песню Билли Айлиш "bad guy".
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Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru10:46

Комментарий на YouTube впервые набрал миллион лайков

Коммерсантъ12:41

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Телеканал 360°12:37

Комментарий на YouTube впервые собрал 1 млн оценок

Известия15:54

Комментарий музыканта из США Сета Эвермана собрал 1 млн «лайков»

REGNUM09:23

Комментарий Эвермана под клипом Айлиш собрал миллион лайков

Культуромания05:14

На YouTube появился первый комментарий «миллионник»

В курсе.ру03:27
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Карту тюрем с боевиками в Сирии опубликовало Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало карту, на которой обозначено расположение сирийских тюрем, где содержатся боевики ИГ*.
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Армия и оружие

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Роскачество не нашло пивных напитков без нарушений

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Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
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Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
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Дмитрий Песков о Татьяне Навке: «Моя жена хорошеет год от года»

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков живут в официальном браке с 2015 года.
Суть событий 03:30
Спорт

Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
РИА Новости вчера в 04:27
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Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33 человек

До 33 человек возросло количество погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис».
REGNUM 09:01
Происшествия

В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Авто

Volkswagen Teramont получил купеобразную модификацию

Концерн Volkswagen презентовал новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
Новые автомобили 11 октября в 13:22
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Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе

РИА Новости 08:55
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В Сети вспомнили о модели УАЗ-31512 для рынка США

Пользователи сети напомнили о покорении УАЗ-ом зарубежного рынка Первая демонстрация стандартного УАЗ-31512 состоялась в рамках Нью-Йоркского автосалона в апреле 1994 года.
Тарантас Ньюс вчера в 08:53
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Половина жителей России старше 30 лет страдают от ожирения

Новый День 11 октября в 03:51
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Стивен Сигал показал Емельяненко, как победить

Известный киноактер и мастер единоборств Стивен Сигал показал бойцу ММА Александру Емельяненко несколько приемов в рамках Международного фестиваля айкидо.
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Москвичка 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

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На Первом канале стартовал новый сезон шоу «Голос»

11 октября на Первом канале стартовал восьмой сезон шоу «Голос». Ведущим программы снова выступает Дмитрий Нагиев.
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В Москве состоялся салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги

На Поклонной горе в Москве в воскресенье, 13 октября, прошел салют в честь 75-й годовщины освобождения советскими войсками Риги от немецко-фашистских захватчиков.
REGNUM 16:33
Армия и оружие

Эсминец ВМС США Porter зашел в порт Одессы

В Одесском порту к причалу Карантинного мола пришвартовался ракетный эсминец военно-морских сил (ВМС) США Porter, входящий в эскадру Североатлантического альянса.
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Мантуров рассказал о перспективах сотрудничества России с ОАЭ

У России есть хорошие перспективы для сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами по ряду направлений.
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Политика

Независимый кандидат побеждает на выборах президента в Тунисе

Независимый политик, профессор конституционного права Каис Саид уверенно лидирует на президентских выборах в Тунисе.
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Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
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Авто

Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом

Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
Новые автомобили вчера в 23:41
Футбол

Россия обыграла Кипр и досрочно вышла на ЧЕ-2020

Сборная России по футболу обыграла команду из Кипра со счетом 5:0 и досрочно вышла в групповой этап чемпионата Европы-2020.
Известия 14:19
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Госдума проводит опрос о возвращении смертной казни в РФ

Уточняется, что вопрос о возможности отмены в РФ моратория на смертную казнь стал обсуждаться после убийства девятилетней девочки в Саратове.
Аргументы и Факты 11 октября в 22:14
Политика

Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России

Путин провел свой недавний отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
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Политика

Жители Донбасса прибыли в Крым в составе делегации украинской диаспоры

Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик вошли в состав делегации украинской диаспоры, прибывшей с визитом в Крым, сообщила РИА Новости глава украинской общины республики Анастасия Гридчина.
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В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
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Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута

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NASA зафиксировало загадочную аномалию на краю Солнечной системы

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Билли Айлиш
Американская певица
Американская певица и автор песен. Снискала известность в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла «Ocean Eyes» на SoundCloud. В 2019 году её дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский и британский хит-парады, а сингл «Bad Guy» вышел на первое место в Billboard Hot 100. Он стал первым чарттоппером певицы, а сама Айлиш, благодаря этому достижению, стала первым человеком рождённым в XXI веке, которому удалось возглавить Hot 100.
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