Общество

Газета.RuГазета.RuКомментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Комментарий на YouTube впервые в истории сайта собрал больше миллиона лайков. Речь идет о комментарии Сета Эвермана под клип на песню Билли Айлиш "bad guy".
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Комментарий на YouTube впервые собрал 1 млн оценок

Известия15:54

Комментарий на YouTube впервые набрал миллион лайков

Коммерсантъ12:41

Комментарий Эвермана под клипом Айлиш собрал миллион лайков

Культуромания05:14

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru10:46

Комментарий музыканта из США Сета Эвермана собрал 1 млн «лайков»

REGNUM09:23

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Телеканал 360°12:37

На YouTube появился первый комментарий «миллионник»

В курсе.ру03:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 19:34, Ашберн
Армия и оружие

США выводят из Сирии около тысячи военных

США объявили о выводе около 1 тыс. военных из Сирии на фоне операции Турции в регионе. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.
RT на русском 16:13
Религия

Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы

Экспресс газета 18:00
Экономика

Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета 11 октября в 06:56
Происшествия

Убитую в Саратове школьницу похоронили на Сторожевском кладбище

Девочку похоронили на Сторожевском кладбище в воскресенье, 13 октября. Прощание с Лизой К. прошло утром в храме апостолов Петра и Павла.
Известия 07:10
Экономика

Орешкин рассказал о дедолларизации торговли России с ЕС

Министр экономического развития России Максим Орешкин выступил за использование расчетов в рублях и евро для транзакций в нефтегазовой сфере.
ТАСС 02:52
Гаджеты

Новый смартфон Redmi K20 Pro значительно упал в цене

Новый смартфон Redmi K20 в очередной раз стал дешевле первоначального ценника.
Rusargument 03:52
Армия и оружие

Генштаб Украины усилил боеготовность воинских частей

По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака в течение выходных и праздничных дней усилена боеготовность воинских частей, сообщила в субботу пресс-служба генштаба ВСУ.
РИА Новости вчера в 08:08
Происшествия

В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

РИА Новости 05:18
Армия и оружие

Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией

РИА Новости 17:22
Политика

Трамп рассказал о выполнении Китаем условий торговой сделки

Президент США Дональд Трамп рассказал об изменениях, которые произошли после торговых переговоров с Китаем.
Газета.Ru 18:37
Происшествия

В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку

Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
Происшествия

Один человек ранен во время стрельбы в торговом центре во Флориде

Один человек получил огнестрельное ранение в воскресенье в результате стрельбы в торговом центре американского города Бока-Ратон (штат Флорида).
ТАСС 17:25
Кино

Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Аргументы и Факты 11 октября в 20:01
Футбол

Сборная Германии в меньшинстве разгромила Эстонию

Сборная Эстонии потерпела домашнее поражение от команды Германии (0:3) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе С. Уже на 14-й минуте немецкая команда осталась в меньшинстве.
LiveSport.ru 16:55
Происшествия

Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

Российская газета 09:54
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Музыка

Дима Билан снова захотел на «Евровидение»

Известный российский исполнитель Дима Билан заявил, что может в третий раз представить нашу страну на "Евровидении", в следующем году международный конкурс песни пройдет в Роттердаме.
Народные новости 10 октября в 18:44
Космос

НАСА надеется возобновить пилотируемые полеты в 2020 году

США надеются возобновить самостоятельные пилотируемые полеты в космос в первой половине 2020 года, но задержки не исключены, заявил глава НАСА Джим Брайденстайн.
РИА Новости 10 октября в 18:28
Авто

АвтоВАЗ начал продажи лимитированной версии автомобилей Lada

Российская компания «АвтоВАЗ» начала продажи моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus в новой лимитированной серии #CLUB.
Автоновости дня 11 октября в 02:21
Армия и оружие

Германия прекратит экспорт оружия в Турцию из-за операции в Сирии

Правительство Германии не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РИА Новости вчера в 09:22
Кино

Актёр Роберт Форстер умер в США

News.ru 11 октября в 23:54
Киберспорт

Разработчики Fortnite запустили стрим с окончанием сезона — Twitch не справился с нагрузкой

CyberSport.ru 14:35
Шоу-бизнес

Суд определил наследников имущества Юлии Началовой

В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Дни24 11 октября в 12:47
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Экономика

Власти США приостановили ICO Telegram

По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения.
BFM.ru вчера в 15:58
Армия и оружие

Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской

"Если сирийская армия, которая до сих пор не смогла побороть террористическую (в Турции – ред.) организацию YPG, стремящуюся к разделению Сирии и созданию сепаратистского государства, готовится воевать с турецкой армией и способна на это – то пожалуйста", - заявил Актай.
РИА Новости 16:23
Наука

Что случится, если весь лед на Земле растает за одну ночь: мировой потоп

Попав в океан, огромное количество пресной воды из растаявших льдов нарушит ход течений и вызовет погодные аномалии.
Популярная механика 12:17
Футбол

Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей

Sport24.ru вчера в 15:37
Армия и оружие

Россия может возродить производство атомного поезда «Баргузин»

Актуальные Новости вчера в 10:44
Происшествия

Самолет ВВС Канады разбился в США

Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.
Газета.Ru 15:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Билли Айлиш
Американская певица
Американская певица и автор песен. Снискала известность в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла «Ocean Eyes» на SoundCloud. В 2019 году её дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский и британский хит-парады, а сингл «Bad Guy» вышел на первое место в Billboard Hot 100. Он стал первым чарттоппером певицы, а сама Айлиш, благодаря этому достижению, стала первым человеком рождённым в XXI веке, которому удалось возглавить Hot 100.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное