Общество
Газета.RuКомментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Комментарий на YouTube впервые в истории сайта собрал больше миллиона лайков. Речь идет о комментарии Сета Эвермана под клип на песню Билли Айлиш "bad guy".
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Армия и оружие
NYT: США не успели забрать из Сирии 50 заключенных с ценными данными
США из-за начала турецкой военной операции в Сирии не успели перевести около 50 террористов «Исламского государства» (запрещена в России) из тюрем, охраняемых курдами.
Ведомости 21:11
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Футбол
Бэйл и Модрич получили травмы в матче Уэльс – Хорватия
Полузащитники «Реала» Лука Модрич и Гарет Бэйл получили травмы в матче отборочного раунда Евро-2020 между сборными Хорватии и Уэльса (1:1). Модрич пытался прервать атаку соперника и грубо сыграл против Харри Уилсона.
Sports.ru 17:12
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Политика
СМИ узнали о визите премьера Украины на концерт с участием неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил мероприятие, на котором выступала ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".
Газета.Ru 22:09
Происшествия
Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой
В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.
ТАСС 05:38
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером
К посту конгрессмен прикрепил фотографию, на которой был изображен российский крейсер «Петр Великий».
РБК 22:23
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом
Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
Новые автомобили вчера в 23:41
Хоккей
«Питтсбург» разгромил «Виннипег», Куликов набрал 1 очко
Sport24.ru 21:51
Технологии
Telegram может отложить запуск TON
Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) может перенести запуск криптовалюты из-за иска комиссии по ценным бумагам и биржам США.
АБН 10:45
Общество
Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Российская газета 07:10
Космос
Улетевший в сентябре экипаж может задержаться на МКС
Российский космонавт Олег Скрипочка и американский астронавт Джессика Меир могут провести на Международной космической станции больше времени, чем было запланировано ранее.
Российская газета 21:55
Спорт
Российский гимнаст Нагорный завоевал золото в опорном прыжке на ЧМ
RT на русском 07:48
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Манбидж на севере Алеппо
Военнослужащие сирийской правительственной армии вошли в город Манбидж, находящийся в 85 км к северо-востоку от регионального центра Алеппо.
News.ru 14:39
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM вчера в 10:40
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК 20:52
Религия
Православные бийчане 14 октября празднуют Покров Пресвятой Богородицы
Храм работает ежедневно с 8.00 до 16.30, обед с 12.00 до 13.00. Здесь же установлена и скульптура Покрова Пресвятой Богородицы.
Бийский рабочий 21:59
Футбол
Петров получил травму, Караваев дебютировал за сборную России
В срочном порядке на поле вышел Вячеслав Караваев. Для него это был дебют за сборную России.
Евро-футбол.ру 12:56
Здоровье
Малышева рассказала об опасностях использования туалетной бумаги
Использование туалетной бумаги может негативно сказаться на здоровье человека, об этом сообщила телеведущая Елена Малышева в одном из выпусков программы «Жить здорово!».
Экономика сегодня вчера в 06:40
Общество
В России отключили аналоговое телевидение
В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому.
Lenta.ru 17:05
Авто
В РФ изменился расчет транспортного налога
Эксперты изучили готовящиеся поправки к системе начисления налогов в России.
SpeedMe 11 октября в 09:16
Здоровье
В Минздраве заявили о неэффективных протоколах лечения в онкоцентре имени Блохина
По данным комиссии, работавшей в НИИ, «врачи использовали неэффективные протоколы лечения детей».
Коммерсантъ 10 октября в 20:09
Политика
Трамп: Китай начал выполнять условия торговой сделки
Российская газета 20:22
Армия и оружие
Франция примет меры, чтобы обезопасить своих военных в Сирии
На фоне разворачивающейся на северо-востоке Сирии турецкой военной операции Франция решила принять необходимые меры для того, чтобы обезопасить своих военных и гражданских лиц, находящихся в регионе, сообщило AFP.
Коммерсантъ 20:50
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Недвижимость
Снижение цен на аренду жилья отметили в России
Наибольшее уменьшение цен было замечено в Омске - на 11% до уровня 16,1 тыс. руб. в месяц за двухкомнатное жилье - и в Екатеринбурге стоимость упала на 10%, достигнув уровня в 29,4 тыс. рублей.
Газета.Ru 19:23
Экономика
Стало известно, насколько может повыситься плата за капремонт жилья в Амурской области
Законопроект «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2020 год» опубликован на сайте Законодательного собрания Амурской области.
Амур.инфо 20:58
Общество
Снег выпадет в Алтайском крае на этой неделе
Синоптики прогнозируют резкое похолодание В Алтайский край на смену теплой погоде на текущей неделе придут осадки и похолодание, сообщают синоптики на сайте Гидрометцентра России.
АМИТЕЛ 21:45
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Кино
Актёр Роберт Форстер умер в США
News.ru 11 октября в 23:54