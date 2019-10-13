Общество

Газета.RuГазета.RuКомментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Комментарий на YouTube впервые в истории сайта собрал больше миллиона лайков. Речь идет о комментарии Сета Эвермана под клип на песню Билли Айлиш "bad guy".
Читать в источнике
Комментировать28

Подробнее о событии

Комментарий на YouTube впервые собрал 1 млн оценок

Известия15:54

Комментарий музыканта из США Сета Эвермана собрал 1 млн «лайков»

REGNUM09:23

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Телеканал 360°12:37

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru10:46

Комментарий на YouTube впервые набрал миллион лайков

Коммерсантъ12:41

Комментарий Эвермана под клипом Айлиш собрал миллион лайков

Культуромания05:14

На YouTube появился первый комментарий «миллионник»

В курсе.ру03:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 22:37, Ашберн
Армия и оружие

NYT: США не успели забрать из Сирии 50 заключенных с ценными данными

США из-за начала турецкой военной операции в Сирии не успели перевести около 50 террористов «Исламского государства» (запрещена в России) из тюрем, охраняемых курдами.
Ведомости 21:11
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Футбол

Бэйл и Модрич получили травмы в матче Уэльс – Хорватия

Полузащитники «Реала» Лука Модрич и Гарет Бэйл получили травмы в матче отборочного раунда Евро-2020 между сборными Хорватии и Уэльса (1:1). Модрич пытался прервать атаку соперника и грубо сыграл против Харри Уилсона.
Sports.ru 17:12
Шоу-бизнес

Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак

Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Политика

СМИ узнали о визите премьера Украины на концерт с участием неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил мероприятие, на котором выступала ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".
Газета.Ru 22:09
Происшествия

Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой

В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.
ТАСС 05:38
Политика

Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером

К посту конгрессмен прикрепил фотографию, на которой был изображен российский крейсер «Петр Великий».
РБК 22:23
Авто

Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом

Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
Новые автомобили вчера в 23:41
Хоккей

«Питтсбург» разгромил «Виннипег», Куликов набрал 1 очко

Sport24.ru 21:51
Технологии

Telegram может отложить запуск TON

Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) может перенести запуск криптовалюты из-за иска комиссии по ценным бумагам и биржам США.
АБН 10:45
Общество

Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости

Российская газета 07:10
Космос

Улетевший в сентябре экипаж может задержаться на МКС

Российский космонавт Олег Скрипочка и американский астронавт Джессика Меир могут провести на Международной космической станции больше времени, чем было запланировано ранее.
Российская газета 21:55
Спорт

Российский гимнаст Нагорный завоевал золото в опорном прыжке на ЧМ

RT на русском 07:48
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в город Манбидж на севере Алеппо

Военнослужащие сирийской правительственной армии вошли в город Манбидж, находящийся в 85 км к северо-востоку от регионального центра Алеппо.
News.ru 14:39
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM вчера в 10:40
Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК 20:52
Религия

Православные бийчане 14 октября празднуют Покров Пресвятой Богородицы

Храм работает ежедневно с 8.00 до 16.30, обед с 12.00 до 13.00. Здесь же установлена и скульптура Покрова Пресвятой Богородицы.
Бийский рабочий 21:59
Футбол

Петров получил травму, Караваев дебютировал за сборную России

В срочном порядке на поле вышел Вячеслав Караваев. Для него это был дебют за сборную России.
Евро-футбол.ру 12:56
Здоровье

Малышева рассказала об опасностях использования туалетной бумаги

Использование туалетной бумаги может негативно сказаться на здоровье человека, об этом сообщила телеведущая Елена Малышева в одном из выпусков программы «Жить здорово!».
Экономика сегодня вчера в 06:40
Общество

В России отключили аналоговое телевидение

В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому.
Lenta.ru 17:05
Авто

В РФ изменился расчет транспортного налога

Эксперты изучили готовящиеся поправки к системе начисления налогов в России.
SpeedMe 11 октября в 09:16
Здоровье

В Минздраве заявили о неэффективных протоколах лечения в онкоцентре имени Блохина

По данным комиссии, работавшей в НИИ, «врачи использовали неэффективные протоколы лечения детей».
Коммерсантъ 10 октября в 20:09
Политика

Трамп: Китай начал выполнять условия торговой сделки

Российская газета 20:22
Армия и оружие

Франция примет меры, чтобы обезопасить своих военных в Сирии

На фоне разворачивающейся на северо-востоке Сирии турецкой военной операции Франция решила принять необходимые меры для того, чтобы обезопасить своих военных и гражданских лиц, находящихся в регионе, сообщило AFP.
Коммерсантъ 20:50
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
Недвижимость

Снижение цен на аренду жилья отметили в России

Наибольшее уменьшение цен было замечено в Омске - на 11% до уровня 16,1 тыс. руб. в месяц за двухкомнатное жилье - и в Екатеринбурге стоимость упала на 10%, достигнув уровня в 29,4 тыс. рублей.
Газета.Ru 19:23
Экономика

Стало известно, насколько может повыситься плата за капремонт жилья в Амурской области

Законопроект «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2020 год» опубликован на сайте Законодательного собрания Амурской области.
Амур.инфо 20:58
Общество

Снег выпадет в Алтайском крае на этой неделе

Синоптики прогнозируют резкое похолодание В Алтайский край на смену теплой погоде на текущей неделе придут осадки и похолодание, сообщают синоптики на сайте Гидрометцентра России.
АМИТЕЛ 21:45
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Кино

Актёр Роберт Форстер умер в США

News.ru 11 октября в 23:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Билли Айлиш
Американская певица
Американская певица и автор песен. Снискала известность в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла «Ocean Eyes» на SoundCloud. В 2019 году её дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский и британский хит-парады, а сингл «Bad Guy» вышел на первое место в Billboard Hot 100. Он стал первым чарттоппером певицы, а сама Айлиш, благодаря этому достижению, стала первым человеком рождённым в XXI веке, которому удалось возглавить Hot 100.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное