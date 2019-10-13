Комментарий на YouTube впервые в истории сайта собрал больше миллиона лайков. Речь идет о комментарии Сета Эвермана под клип на песню Билли Айлиш "bad guy".

Здоровье Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги Известная телеведущая Елена Малышева призвала соотечественников отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив это тем, что ее использование потенциально опасно.

Армия и оружие В Совбезе России рассказали о находящихся в Идлибе террористах Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете» заявил, что на территории сирийской провинции Идлиб может находиться до 36 тыс. боевиков, связанных с запрещённой террористической организацией «Аль-Каида»*.

Армия и оружие NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.

Технологии Telegram может отложить запуск собственной криптовалюты Как сообщает ToDay News Ufa источник The Bell, запуск собственной криптовалюты Telegram может быть временно перенесен.

Армия и оружие США выводят из Сирии около тысячи военных США объявили о выводе около тысячи военных из Сирии на фоне операции Турции в регионе. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Экономика AliExpress открывает в России интернет-магазин электроники Molnia Китайский онлайн-ретейлер AliExpress запускает интернет-магазин Molnia, который будет ориентирован на российских покупателей.

Кино Создатель «Сватов» опровергла отъезд Артемьевой в Германию Генеральный директор актерского агентства «Агни-Кино» Мария Проконичева опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о переезде звезды сериала «Сваты» Людмилы Артемьевой на «неопределенный срок» в Германию.

Футбол Сборная России по футболу вышла на Евро-2020 Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Кипра в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

Армия и оружие «Здание ходило ходуном, потери перевалили за третий десяток»: Разведчик ДНР рассказал об уничтожении позиции «Правого сектора»* (видео) Бывший военнослужащий морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, офицер СОБР МВД РФ Алексей Филиппов в интервью для военкора Юрия Котенка рассказал об уничтожении позиции запрещенного в России «Правого сектора»* в 2015 году, когда он был внедрен в ряды ДУК «Правый сектор»* и полк «Азов»* и передавал информацию ополчению Донецкой Народной Республики.

Шоу-бизнес Врач-онколог рассказала, что может помочь Заворотнюк Положение Анастасии Заворотнюк является крайне тяжелым. В этой ситуации к ее лечению уже должны подключиться нейрохирурги.

Гаджеты Смартфон Redmi K20 Pro стремительно дешевеет Компания Xiaomi наращивает объемы продаж флагманского смартфона Redmi K20 Pro, снижая на него цены.

Футбол Головин: вся команда думает о победе на Евро-2020, мы готовы к этому Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал победу в матче отбора Евро-2020 с Кипром (5:0) и выход в финальную стадию турнира.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Германии следует стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако некоторые вопросы стоит называться своими именами, считает министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Происшествия Неизвестные расстреляли мужчину в Киеве Двое неизвестных, которые находились в автомобиле Toyota Camry, расстреляли мужчину в Киеве.

Политика На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.

Футбол «Чер, это моя территория». Дзюба прогнал Черышева из микст-зоны После матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Кипра и России в микст-зоне случился забавный эпизод с участием Артёма Дзюбы и Дениса Черышева, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Гаджеты Экран Huawei Mate 30 Pro оказался очень нежным Флагманский смартфон Huawei Mate 30 Pro примечателен своим сенсорным экраном, который загибается на боковины под большим углом.

Гаджеты Новый сервис NVIDIA позволил запускать компьютерные игры на смартфонах Для запуска GeForce Now понадобится смартфон на Android 5.0 и новее с объёмом оперативной памяти от 2 ГБ.

Общество В США найдена рыба, способная жить даже без воды В США обнаружены рыбы-змееголовы, которые способны жить не в воде, а дышать обычным воздухом. Об этом сообщили в "РИА Новостях".

Происшествия Учебный самолет ВВС Канады разбился в США Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение недалеко от города Брукс в штате Джорджия на юго-востоке США, пилот успешно катапультировался, сообщает федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Политика Жители Донбасса прибыли в Крым в составе делегации украинской диаспоры Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик вошли в состав делегации украинской диаспоры, прибывшей с визитом в Крым, сообщила РИА Новости глава украинской общины республики Анастасия Гридчина.

Политика РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов прокомментировал решение Собора Элладской церкви в отношении неканонической Православной церкви Украины.

Единоборства Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161 Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.

Происшествия В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Происшествия В кафе под Петербургом диджея зарезали из-за музыки Клиент одного из кафе, расположенного в Кировском районе Ленинградской области, в ночь на 13 октября зарезал диджея.