Общество

Газета.RuГазета.RuКомментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Комментарий на YouTube впервые в истории сайта собрал больше миллиона лайков. Речь идет о комментарии Сета Эвермана под клип на песню Билли Айлиш "bad guy".
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Комментарий на YouTube впервые собрал 1 млн оценок

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Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

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Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

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Комментарий музыканта из США Сета Эвермана собрал 1 млн «лайков»

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Комментарий Эвермана под клипом Айлиш собрал миллион лайков

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На YouTube появился первый комментарий «миллионник»

В курсе.рувчера в 03:27
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Тупой комментарий на YouTube набрал миллион лайков. Видео

Вести.UZвчера в 23:27
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 01:43, Вашингтон
Общество

В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники

Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости вчера в 20:34
Политика

Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России

Путин провел свой недавний отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости вчера в 07:18
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

REGNUM 12 октября в 10:40
Общество

В Екатеринбурге грядут заморозки, снег и ветер

REGNUM 00:11
Политика

Подмосковные власти приостановили выдачу земли под рекультивацию «Ядрово»

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья выступило за приостановку процесса выделения земли для проекта реконструкции и рекультивации полигона «Ядрово».
РБК 00:00
Транспорт

Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы

Ранее сообщалось на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».
Известия 00:52
Общество

В России завершен переход на цифровое вещание

В России завершен переход федерального телевидения на цифровое вещание. Об этом сообщает РИА "Новости"РИА "Новости".
Газета.Ru 01:24
Футбол

Сборная Бельгии обыграла команду Казахстана в матче отбора Евро-2020

Сборная Бельгии одержала победу над командой Казахстана в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 10:50
Происшествия

В Японии количество жертв тайфуна «Хагибис» возросло до 39 человек

В Японии в результате самого мощного за 60 лет тайфуна «Хагибис» погибли 39 человек, 189 пострадали, 17 числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Kyodo.
Коммерсантъ вчера в 23:55
Общество

Ленинградская и Московская области лидируют по строительству жилья

Ленинградская область (за год введено 1,221 кв. м жилья на человека); 2. Московская область (1,111 кв. м); 3.
Коммерсантъ 01:36
Общество

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ вчера в 03:56
Религия

Православные верующие празднуют Покров

14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
Вести.Ru вчера в 18:32
Хоккей

«Лос-Анджелес» Ковальчука дома проиграл «Вегасу»

«Лос-Анджелес Кингз» на своем льду принимал «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Sportbox.RU 00:41
Политика

О противоречивом эффекте санкций против России рассказали немецкие СМИ

Согласно исследованию Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлианы Хинца из Кильского института мировой экономики, Россия несет около половины убытков от санкций со стороны западных стран.
Газета.Ru 00:37
Гаджеты

Microsoft добавила в свои новые клавиатуры кнопку для эмодзи

Компания выпустила сразу две клавиатуры, оснащенные новыми кнопками.
Дни24 12 октября в 05:54
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Происшествия

Самолет ВВС Канады разбился в США

Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.
Газета.Ru вчера в 15:45
Шоу-бизнес

Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак

Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру 12 октября в 05:04
Музыка

На Первом канале начался новый сезон шоу «Голос»

"Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах первого выпуска нового сезона музыкального шоу Первого канала "Голос".
Газета.Ru 11 октября в 17:42
Политика

Путин впервые за 12 лет посетит Саудовскую Аравию

REGNUM 01:33
Армия и оружие

Курды договорились с Дамаском разместить войска на границе с Турцией

Телеканал 360° вчера в 17:10
Политика

Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией российского крейсера

На ошибку конгрессмена обратил внимание военный обозреватель Politico Дэйв Браун, после чего фотография была заменена официальным роликом американских ВМС.
REGNUM 01:08
Происшествия

В Саратове автомобиль врезался в столб, три человека погибли

Легковой автомобиль врезался в столб в Саратове, в результате ДТП погибли три человека, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.
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Авто

В РФ изменился расчет транспортного налога

Изменения в расчёте транспортного налога затронули автомобили ценой от 3 до 5 млн рублей, а также грузовые машины массой более 12 тонн.
Автоновости дня 12 октября в 08:48
Армия и оружие

Эсминец США вошел в Черное море

В южную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец «Портер» с управляемым ракетным вооружением.
БИЗНЕС Online 12 октября в 15:31
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Шоу-бизнес

Суд разобрался с долгами и наследниками Юлии Началовой

Никулинский суд Москвы поставил точку в запутанном деле о долгах и наследстве скончавшейся в марте 2019 года певицы Юлии Началовой.
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Примечательно, что телеведущая в третий раз стала мамой всего полтора года назад.
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Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
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Кабмин одобрил законопроект об отмене в России «банковского роуминга»

Правительство России одобрило проект закона об отмене комиссий банков за переводы денег между гражданами, находящимися в разных регионах.
ТАСС 12 октября в 02:30
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Билли Айлиш
Американская певица
Американская певица и автор песен. Снискала известность в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла «Ocean Eyes» на SoundCloud. В 2019 году её дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский и британский хит-парады, а сингл «Bad Guy» вышел на первое место в Billboard Hot 100. Он стал первым чарттоппером певицы, а сама Айлиш, благодаря этому достижению, стала первым человеком рождённым в XXI веке, которому удалось возглавить Hot 100.
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