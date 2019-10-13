Общество

Lenta.ruLenta.ruКомментарий на YouTube впервые набрал миллион лайков

Комментарий на YouTube впервые за всю историю видеохостинга набрал миллион лайков. Об этом в Twitter заявил сам автор записи, пользователь Сет Эверман (Seth Everman). Он оставил шутливый комментарий под песней Билли Айлиш Bad Guy, написав, что он «лысый парень» (I'm the bald guy).
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Тупой комментарий на YouTube набрал миллион лайков. Видео

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Билли Айлиш
Американская певица
Американская певица и автор песен. Снискала известность в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла «Ocean Eyes» на SoundCloud. В 2019 году её дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский и британский хит-парады, а сингл «Bad Guy» вышел на первое место в Billboard Hot 100. Он стал первым чарттоппером певицы, а сама Айлиш, благодаря этому достижению, стала первым человеком рождённым в XXI веке, которому удалось возглавить Hot 100.
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