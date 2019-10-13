Общество
Lenta.ruКомментарий на YouTube впервые набрал миллион лайков
Комментарий на YouTube впервые за всю историю видеохостинга набрал миллион лайков. Об этом в Twitter заявил сам автор записи, пользователь Сет Эверман (Seth Everman). Он оставил шутливый комментарий под песней Билли Айлиш Bad Guy, написав, что он «лысый парень» (I'm the bald guy).
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 03:13, Вашингтон
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 03:13, Вашингтон
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Православные христиане празднуют Покров
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Происшествия
Еще одного человека задержали по так называемому «московскому делу»
Телеграмм-канал Baza сообщает, что обыски прошли еще у трех человек и их подозревают в применении насилия к сотрудникам Росгвардии на какой-то из летних акций.
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Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Политика
Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом
Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 15:14
Политика
Путин посетит Саудовскую Аравию 12 лет спустя
Президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию.
Вести.Ru 02:45
Футбол
«Реал» постарается выкупить Фабиана Руиса у «Наполи» в январе
Мадридский «Реал» не намерен ждать лета 2020 года и попробует приобрести полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса уже ближайшей зимой.
Sport24.ru вчера в 22:31
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Политика
В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.
Lenta.ru 02:33
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
REGNUM 12 октября в 10:40
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Политика
Трамп разрешил Минфину ввести санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволит Министерству финансов ввести санкции против Турции.
Life.ru 11 октября в 14:39
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В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе
Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Известия 00:17
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Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Авто
Porsche и Boeing вместе разрабатывают летающий автомобиль
В настоящее время Boeing, Porsche и Aurora Flight Sciences («дочка» Boeing) работают над внедрением и тестированием прототипа полностью электрического автомобиля-самолета премиум-класса Urban Air Mobility с вертикальным взлетом и посадкой.
MOS.news 02:01
Экономика
Власти РФ решили урезать Калининградской области субсидии на 75 млрд
В ближайшие три года федеральное финансирование госпрограммы развития Калининградской области до 2025 года будет сокращено на 75 млрд руб.
Новый Калининград.Ru 02:20
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Ведущая «Доброго утра» Ольга Ушакова ждет четвертого ребенка
Ольга Ушакова призналась, что ждет ребенка. Она на четвертом месяце беременности.
StarHit.ru 12 октября в 07:00
Армия и оружие
Российский фрегат отстрелялся «Калибрами» в Средиземном море
Новейший фрегат "Адмирал Макаров" ВМФ России провел учебные стрельбы в Восточном Средиземноморье.
ТВ Центр 01:46
Происшествия
В Ленинградской области зарезали диджея
Конфликт между диджеем и посетителем одного из баров Кировского района Ленинградской области произошел из-за не устраивавшего последнего репертуара.
REGNUM вчера в 18:54
Политика
СПЧ предлагает пересмотреть законы об экстремизме
В СПЧ предлагают дать четкое определение понятию «экстремистская деятельность» и зафиксировать ясную трактовку нормы о миссионерстве.
Коммерсантъ 02:58
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым
Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом.
ФАН 12 октября в 19:45
Шоу-бизнес
Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом.
Телепрограмма 12 октября в 03:58
Шоу-бизнес
Нюша удалила свою фирменную родинку
Родинка над верхней губой была «фирменной фишкой» звездной красавицы.
Wday.ru 01:40
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости вчера в 06:06
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Экономика
Рынок искусственного интеллекта в России к 2024 году вырастет в 80 раз
Российский рынок решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к 2024 году, как ожидается, вырастет в 80 раз - до 160 миллиардов рублей с 2 миллиардов рублей в 2018 году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
РИА Новости 02:07
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Национальная сборная России подарила праздник поклонникам футбола, уверенно выиграв 13 октября на Кипре у местной команды с крупным счетом 5:0. Россияне досрочно завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы.
Ридус вчера в 13:53
Общество
В Екатеринбурге огласили первые результаты опроса по храму
REGNUM вчера в 23:32