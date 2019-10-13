Комментарий на YouTube впервые в истории сайта собрал больше миллиона лайков. Речь идет о комментарии Сета Эвермана под клип на песню Билли Айлиш "bad guy".

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Происшествия Участницу «Дома-2» избили на корпоративе Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.

Происшествия Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 35 По меньшей мере 35 человек стали жертвами обрушившегося на Японию мощного тайфуна, сообщает 14 октября агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление главного секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

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Экономика Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.

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