Общество

Газета.RuГазета.RuКомментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Комментарий на YouTube впервые в истории сайта собрал больше миллиона лайков. Речь идет о комментарии Сета Эвермана под клип на песню Билли Айлиш "bad guy".
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Комментарий на YouTube впервые собрал 1 млн оценок

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Культуроманиявчера в 05:14

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

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Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

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Комментарий музыканта из США Сета Эвермана собрал 1 млн «лайков»

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Комментарий на YouTube впервые набрал миллион лайков

Коммерсантъвчера в 12:41

На YouTube появился первый комментарий «миллионник»

В курсе.рувчера в 03:27
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Тупой комментарий на YouTube набрал миллион лайков. Видео

Вести.UZвчера в 23:27
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Американские военные сообщили, что не смогли вывезти из тюрем, которыми управляют сирийские курды, около 50 «особо важных» боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
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Билли Айлиш
Американская певица
Американская певица и автор песен. Снискала известность в 2016 году благодаря публикации дебютного сингла «Ocean Eyes» на SoundCloud. В 2019 году её дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский и британский хит-парады, а сингл «Bad Guy» вышел на первое место в Billboard Hot 100. Он стал первым чарттоппером певицы, а сама Айлиш, благодаря этому достижению, стала первым человеком рождённым в XXI веке, которому удалось возглавить Hot 100.
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