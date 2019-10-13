Общество
Газета.RuКомментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Комментарий на YouTube впервые в истории сайта собрал больше миллиона лайков. Речь идет о комментарии Сета Эвермана под клип на песню Билли Айлиш "bad guy".
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Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Общество
Сухие фонтаны построят в центре Благовещенска
Будет проведено благоустройство существующей площади Ленина и части намывной территории "Золотой мили" - их соединит аллея с сухими фонтанами, зонами отдыха и торговыми точками.
Футбол
Мамаев впервые забил за «Ростов» в двусторонней игре
Полузащитник Павел Мамаев, который стал игроком «Ростова» после освобождения из колонии, принял участие в тренировочной двусторонней игре команды и отличился забитым голом.
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 35
По меньшей мере 35 человек стали жертвами обрушившегося на Японию мощного тайфуна, сообщает 14 октября агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление главного секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
Автоспорт
Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном на старте
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился своей точкой зрения касательно аварии с Максом Ферстаппеном во втором повороте после старта Гран-при Японии и прокомментировал итоговый шестой результат.
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
Авто
В России продадут Rolls-Royce с метеоритом
Компания Rolls-Royce привезла в Россиию роскошный Phantom Tranquility, интерьер которого украшен частичкой настоящего метеорита.
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
Общество
В Екатеринбурге огласили первые результаты опроса по храму
В Екатеринбурге большинство участников опроса по выбору места для строительства храма проголосовали за Приборостроительный завод.
Технологии
«Магнит» откроет гипермаркет нового формата в Краснодаре
Экономика
Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес
Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.
Происшествия
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером
«С днем рождения ВМС США», — написал Маст на картинке, где был изображен российский корабль.
Религия
Православные верующие празднуют Покров
14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
Армия и оружие
Глава Пентагона признал, что военные США в Сирии попали в ловушку
Американский контингент в САР оказались в невыгодной позиции между турецкими вооруженными силами, которые, напомним, вторглись на территорию Сирии для зачистки курдских формирований, и правительственными войсками Дамаска.
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Общество
В Конституционном суде жестко раскритиковали российские вузы
Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский обрушился с критикой на систему высшего образования в России и высказал недоверие в отношении дипломов российских вузов.
Армия и оружие
Военные США не смогли вывезти из Сирии около 50 боевиков ИГ
Американские военные сообщили, что не смогли вывезти из тюрем, которыми управляют сирийские курды, около 50 «особо важных» боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Политика
СМИ узнали о визите премьера Украины на концерт с участием неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил мероприятие, на котором выступала ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Общество
В России завершается переход на цифровое телевещание
Спорт
Российские гимнасты заняли второе место в медальном зачете ЧМ
Первое место в зачете заняла национальная команда США. В ее активе пять золотых, две серебряные и одна бронзовая награда.
Авто
В Уфе выставили на торги автомобили должников
Экономика
Товарооборот России и Китая с января по сентябрь вырос на 3,7%
Товарооборот между Россией и Китаем с января по сентябрь включительно увеличился в годовом исчислении на 3,7%, до $80,13 млрд.
Технологии
Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook
Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
Спорт
Куйвашев отчитался перед Путиным о подготовке к Универсиаде
Куйвашев отчитался перед Путиным о подготовке к Универсиаде Глава региона заявил, что строительство объектов уже началось.
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