Энергетика
ТАССКоммерческие запасы нефти в США достигли рекордных 541 млн баррелей
"Недавнее снижение спроса на нефтепродукты привело к тому, что коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах достигли рекордного уровня в 541 млн баррелей по состоянию на неделю, закончившуюся 19 июня", - говорится в материалах ведомства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Политика
ЦИК назвал первые итоги голосования по поправкам в Конституцию
Центризбиркоме России во время трансляции работы комиссии показал первые итоги по голосованию по поправкам в Конституцию.
Mockva.ru 08:00
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 29 июня в 03:07
Футбол
«Ювентус» выиграл у «Дженоа» в матче чемпионата Италии по футболу
Туринский «Ювентус» переиграл в гостях «Дженоа» 30 июня в матча 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
ИА Красная Весна 05:06
Политика
Путин предложил подумать над организацией гуманитарной помощи Сирии
Президент России Владимир Путин предложил коллегам из Ирана и Турции Хасану Роухани и Тайипу Эрдогану подумать, как в условиях санкций наладить "по соответствующим каналам" гуманитарную помощь Сирии.
РИА Новости 08:18
Происшествия
Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
Происшествия
В Красногорске возник пожар в ангаре с покрышками
Ангар с покрышками и мусором горит в деревне Гольево в Красногорске Московской области, площадь пожара составляет 2 100 кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.
ТАСС 07:46
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
Спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок на авто.
РИА Новости 06:35
Политика
Памфилова попросила Зюганова проконтролировать жалобы коммунистов
В среду, 1 июля, в день общероссийского голосования председатель Центризбиркома Элла Памфилова направила письмо лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.
РБК 07:18
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
Здоровье
На Украине выросло число заболевших коронавирусом
Во вторник вновь выросло количество больных коронавирусом на Украине. 30 июня зафиксировано 706 новых случаев.
Московский Комсомолец вчера в 04:28
Армия и оружие
Армия Хафтара удерживает силы ПНС Ливии в 50 километрах от Сирта
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара удерживает силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в 50 километрах от Сирта, заявил РИА Новости официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
РИА Новости вчера в 20:40
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Политика
В Кремле объяснили, почему Путин голосовал по поправкам без маски
«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», – приводит издание цитату Пескова.
ТВК 08:06
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Транспорт
Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей
Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей.
RT на русском 07:11
Политика
Комиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России изучает на предмет соответствия законодательству публикацию издания "Медуза" об обращении президента Владимира Путина к гражданам страны, записанном у нового памятника Советскому солдату во Ржеве, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
ТАСС 06:34
Общество
В Киеве ограничат работу общепита и развлекательных учреждений
Власти Киева приняли решение ограничить работу учреждений общественного питания и развлекательных учреждений, а также проведение массовых мероприятий до 22.00 (совпадает с мск) из-за коронавируса COVID-19, сообщил в среду на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 05:40
Политика
Порошенко не явился на допрос в ГБР в качестве подозреваемого
30 июня экс-президент Украины Петр Порошенко не приехал на очередной допрос в государственное бюро расследований (ГБР), который должен был состояться сегодня в 10.00 (совпадает с мск).
Евразия Daily вчера в 04:33
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
ТАСС вчера в 09:33
Игры
Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered
Вашингтон, 1 июля 2020, 04:10 — REGNUM В сеть выложили анонсирующий трейлер ремастера (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Crysis.
REGNUM вчера в 21:10
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com 02:11
Политика
Трамп объяснил суть данных о «сговоре» России с талибами
Ранее сторонники Демократической партии заявили, что ситуация с данными о якобы сговоре России с талибами свидетельствует о том, что Трамп преклоняется перед своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Lenta.ru 08:00
Политика
Москва предлагала Минску вынести полномочия на наднациональный уровень
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что российская сторона в рамках интеграции предлагала республике передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в Союзном государстве.
RT на русском 07:20
Общество
Коронавирусу предложили противопоставить «три Т»
Стратегию "три Т" предложил реализовать директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Вести.Ru 05:24
Происшествия
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
Коммерсантъ Екатеринбург 06:51
Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47
Шоу-бизнес
Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли
Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:52