Энергетика
ТАССКоммерческие запасы нефти в США достигли рекордных 541 млн баррелей
"Недавнее снижение спроса на нефтепродукты привело к тому, что коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах достигли рекордного уровня в 541 млн баррелей по состоянию на неделю, закончившуюся 19 июня", - говорится в материалах ведомства.
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Политика
Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров
Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
РИА Новости 09:20
Политика
Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших на Чукотке
Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших в Чукотском автономном округе, уже обработано 100% протоколов, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии России.
ТАСС 09:38
Шоу-бизнес
Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти
Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 69 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда.
Вести.Ru 06:55
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Врач-иммунолог Михаил Костинов сообщил, какова будет ситуация с коронавирусом с первого сентября.
ToDay News Ufa 04:26
Происшествия
Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США
Истребитель F-16CM потерпел крушение на базе ВВС США в Южной Каролине. Пилот боевой машины погиб, сообщает Fox News.
Вести.Ru 09:24
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Политика
«Сговор» России с талибами сочли преклонением Трампа перед Путиным
Демократы сочли, что раз Трамп, по информации The Times, был проинформирован о действиях России в феврале, то он заискивает перед Москвой, так как с тех пор неоднократно говорил о необходимости вернуть Россию в G7 и общался с Путиным по телефону.
Lenta.ru 07:18
Политика
Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США
Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.
Rambler News Service 07:12
Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
Распоряжением правительства России с 1 июля в стране предусмотрена индексация тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, кроме этого, вырастут цены на электричество.
Известия 07:57
Спорт
Общий тираж A Plague Tale: Innocence достиг миллиона копий
A Plague Tale: Innocence от французской студии Asobo продалась тиражом в миллион копий.
CyberSport.ru 07:09
Общество
Ким Чен Ын взорвал межкорейский офис из-за непристойных фото жены
По данным издания, Ким Чен Ын пришел в бешенство, когда увидел листовки оскорбительного характера с изображением своей супруги Ли Соль Чжу, после чего якобы распорядился взорвать межкорейский офис связи в городе Кэсон, который использовался для переговоров с Сеулом.
ФАН 06:36
Армия и оружие
Россия выполняет заказы на поставку оружия в ударном темпе
Военное дело 05:45
Игры
В Cyberpunk 2077 нашли ещё одну отсылку к серии The Witcher
CyberSport.ru 28 июня в 22:27
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Спорт
Минспорт РФ направил письма в World Athletics и МОК из-за штрафа ВФЛА
На сегодняшний день штраф не выплачен, мы направили письмо от имени Минспорта РФ в адрес World Athletics Себастьяну Коу, в адрес МОК Томасу Баху с тем, чтобы ни в коей мере не пострадали наши спортсмены, чтобы никаким образом не связывали санкции, наложенные на федерацию, с санкциями на деятельность спортсменов, — цитирует министра спорта Олега Матыцина ТАСС.
News.ru 05:28
Политика
Памфилова попросила Зюганова проконтролировать жалобы коммунистов
В среду днем Памфилова сказала в ЦИК, что она связалась с Зюгановым и он «открестился» от распространения шаблонов с жалобами среди членов УИК.
РБК 07:18
Политика
Трамп заявил о злости в отношении Китая из-за коронавируса
Как написал глава Белого дома в Twitter, когда он наблюдает, как пандемия распространяет «свое уродливое лицо», в том числе нанося ущерб США, то все больше злится на Китай.
RuNews24.ru 00:32
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости 29 июня в 12:25
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru вчера в 13:49
Политика
Москва предлагала Минску вынести полномочия на наднациональный уровень
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что российская сторона в рамках интеграции предлагала республике передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в Союзном государстве.
RT на русском 07:20
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Финансы
ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 2 июля
Центральный банк России опубликовал официальный курс доллара США и евро на четверг, 2 июля 2020 года.
9111.ru 08:02
Киберспорт
2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву
Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
Матч ТВ вчера в 05:03
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на сборы в 2020 году
Указ подписан президентом Владимиром Путиным. В 2020 году сборы пройдут в ВС РФ, Нацгвардии, органах госохраны и ФСБ.
Пятый канал 29 июня в 10:29
Политика
Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля
В России рассматривают предложение Турции по возобновлению пассажирских авиаперевозок между странами с 15 июля.
Газета.Ru вчера в 08:21
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
Авто
Hyundai отзывает 47,7 тысячи автомобилей в России
Представители корейской автомобильной компании Hyundai объявили об отзыве 47,7 тысячи машин.
Car.ru вчера в 11:32