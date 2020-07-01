Энергетика

ТАССТАССКоммерческие запасы нефти в США достигли рекордных 541 млн баррелей

"Недавнее снижение спроса на нефтепродукты привело к тому, что коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах достигли рекордного уровня в 541 млн баррелей по состоянию на неделю, закончившуюся 19 июня", - говорится в материалах ведомства.
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